NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Spotify zeichnet sich am Dienstag mit einem Kurssprung eine Fortsetzung der Rekordrally ab.

Mit einem Plus von zuletzt 8,4 Prozent näherte sich der Kurs im vorbörslichen New Yorker Handel erstmals der 600-Dollar-Marke. In der Spitze wurde diese im Vorabhandel sogar kurzzeitig erreicht.

Zuvor hatte der Musikstreaming-Anbieter seine Resultate zum vierten Quartal vorgelegt, die hinsichtlich der Abonnentenzahl überzeugten. Als stärkster Kurstreiber galt aber der Ausblick auf das laufende erste Jahresviertel des neuen Geschäftsjahres.

Dieser liege hinsichtlich der monatlich aktiven Nutzerzahl, des Umsatzes und des operativen Ergebnisses über den durchschnittlichen Analystenschätzungen, hieß es./tih/stk

