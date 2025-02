EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Vereinbarung

DeFi Technologies unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung (LOI) mit CoreFi Strategy und Orinswift Ventures und sichert sich einen Betrag von 20 Mio. US$ in CORE-Token von Core Foundation zur Förderung von Bitcoin Finance Strategische Zusammenarbeit und Reverse Takeover: DeFi Technologies hat eine verbindliche schriftliche Vereinbarung mit CoreFi Strategy und Orinswift Ventures getroffen, um ein Reverse Takeover zu ermöglichen, das die Notierung der Stammaktien des resultierenden Emittenten an der Cboe Canada Stock Exchange (Cboe) erlaubt.

Beitrag und Finanzierungsinitiative von Core Foundation: Core Foundation wird einen Beitrag in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in CORE-Tokens leisten, um die Finanzposition von CoreFi zu stärken. Zusätzlich beabsichtigt CoreFi, durch eine parallele Finanzierung 20 Millionen US-Dollar aufzubringen, um ihr Wachstum bei den Bitcoin Finance (BTCfi)-Technologien zu beschleunigen.

Blockchain-Innovation von CoreFi und CORE: CoreFi Strategy, das durch Vorbilder wie MicroStrategy inspiriert ist, bietet einen regulierten, fremdfinanzierten Zugang zur Bitcoin-Rendite und zu CORE. Die Core Blockchain unterstützt Bitcoin Staking und ein florierendes EVM-kompatibles Ökosystem, das über 5.700 gestakte Bitcoins, einen Total Value Locked (TLV) von über 850 Mio. $ und eine rasch wachsende Zahl von Nutzern aufweist. Toronto, Kanada, den 4. Februar 2025 - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF ), ), ein Finanztechnologieunternehmen, das in der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen ("DeFi") Pionierarbeit leistet, freut sich bekannt geben zu können, dass es eine verbindliche schriftliche Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit CoreFi Strategy Corp. ("CoreFi") und Orinswift Ventures Ltd. ("Orinswift") getroffen hat, um die Voraussetzungen für ein strategisches Reverse Takeover und eine Notierung von Stammaktien des resultierenden Emittenten an der Cboe Canada Stock Exchange ("Cboe") zu schaffen. Diese Bekanntgabe folgt im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. November 2024, bei der ein wichtiger Meilenstein durch die Einführung der CoreFi Strategy verkündet wurde. Nach dem Vorbild erfolgreicher Modelle wie MicroStrategy und MetaPlanet bietet CoreFi Strategy einen regulierten, fremdfinanzierten Ansatz für Bitcoin-Renditen sowie Core und eröffnet neue Möglichkeiten für Bitcoin Finance ("BTCfi"). Im Rahmen dieser Initiative hat Core Foundation 20 Million US$ in CORE Tokens bereitgestellt, was die operativen Fähigkeiten von CoreFi erweitert und seine Führungsposition im BTCfi-Sektor festigt. BTCfi stellt die nächste Phase der Evolution von Bitcoin dar, in deren Zentrum CoreFi steht. CoreFi ist ein privates Unternehmen, das gemäß dem Canada Business Corporations Act gegründet wurde. Das vor kurzem in Kooperation mit DeFi Technologies gegründete Unternehmen wird eine regulierte, fremdfinanzierte Investmentstrategie mit Schwerpunkt auf Bitcoin-Renditen und CORE, dem nativen Vermögenswert von Core Blockchain, bieten. Diese Strategie ermöglicht es Anlegern, Investitionsmöglichkeiten mit höheren Risiken und höherer Rendite innerhalb des schnell wachsenden BTCfi-Ökosystems zu nutzen. "CoreFi Strategy optimiert die Vorgehensweise von MicroStrategy," erklärte Rich Rines in seiner Funktion als Kapitaleinleger für Core. "MicroStrategy war ein Pionier des Hold-Borrow-Hold-Ansatzes. CoreFi Strategy geht noch einen Schritt weiter, indem es noch Staking hinzufügt. Seine Hold-Borrow-Hold-Strategie für Bitcoin und CORE ermöglicht attraktive Bitcoin-Renditen, während sie zusätzlich Anlagechancen in der sich schnell entwickelnden BTCfi-Landschaft bietet. Was ist BTCfi & Core? BTCfi (kurz für Bitcoin Finance) bezieht sich auf dezentralisierte Finanzanwendungen und Dienstleistungen in Zusammenhang mit Bitcoin. Es integriert einige der beliebtesten Möglichkeiten der dezentralisierten Finanzen (DeFi) - wie Lending, Borrowing, Staking und die Generierung von Renditen - in das Bitcoin-Ökosystem. Im Wesentlichen erweitert BTCfi den Anwendungsbereich von Bitcoin um das Hinzufügen von interaktiveren und nutzenorientierteren Finanzanwendungen, so dass es nicht mehr nur ein reiner Wertspeicher (Store of Value) ist. Mit BTCfi verfügen die Benutzer über zusätzliche Möglichkeiten mit ihren Bitcoins wie den Erhalt von Rewards oder die Beteiligung an dezentralisierten Anwendungen, ohne die Verwahrung ihrer Vermögenswerte aufzugeben. Die Core Blockchain ist die Proof-of-Stake-Schicht für Bitcoin, die eine Erweiterung von Bitcoin durch die Einführung von Self-custodial Bitcoin-Staking ermöglicht. Es unterstützt außerdem ein Ökösystem, das mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel ist, was die Tür für verschiedene BTCfi-Anwendungen öffnet. Seit April 2024 wurden mehr als 5.700 Bitcoin (BTC) unter Verwendung von CORE gestakt, was den allgemeinen Nutzen und die Netzwerksicherheit erhöht. Die Blockchain CORE zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich mit am stärksten auf Bitcoin ausrichtet, indem sie die Sicherheitsfeatures und wirtschaftlichen Anreize von Bitcoin direkt in ihren Konsensmechanismus integriert. Staking von über 5.700 Bitcoins zur Stärkung des Netzwerks.

~75 % der Bitcoin-Mining Hash Power, was zur Sicherheit beiträgt.

Ein Ökosystem im Wert von über 850 Millionen $ an gesamten Locked Assets.

Jede Woche mehr als 1 Million aktive Wallets.

Insgesamt mehr als 310 Million Transaktionen bearbeitet

Ein wachsendes Netzwerk von über 150 dezentralisierten Anwendungen, welche die Plattform nutzen. Durch diese Meilensteine verbessert Core den Nutzen und die Skalierbarkeit von Bitcoin und fördert Innovation im BTCfi-Sektor. Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies, kommentierte dies wie folgt: "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Moment für DeFi Technologies, da wir traditionellen Anlegern innovative Bitcoin Finance (BTCfi)-Lösungen anbieten. BTCFi optimiert die Einsetzbarkeit und Skalierbarkeit von Bitcoin durch die Bereitstellung von Renditen, Lending und neuen Finanztools - die alle entscheidende Faktoren für künftiges Wachstum sind. Durch die Nutzung des regulierten und skalierbaren Ansatzes von CoreFi erleichtern wir institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Möglichkeiten mit Bitcoin-Renditen. Der Beitrag von Core Foundation in Höhe von 20 Millionen US-Dollar unterstreicht die Stärke der Vision von CoreFi und unterstützt seine Fähigkeit, Werte zu generieren. Durch diese Zusammenarbeit positionieren wir uns als führendes Unternehmen im BTCfi-Bereich. Außerdem schaffen wir einen erheblichen Mehrwert für die Anleger von DeFi Technologies, indem wir unser Portfolio von wachstums- und ertragsstarken Vermögenswerten erweitern."

Überblick über die Transaktion Die Transaktion wird durch eine endgültige Vereinbarung (die "endgültige Vereinbarung") abgeschlossen, die zwischen den Parteien ausgehandelt wird. Diese wird die üblichen Zusicherungen und Garantien für vergleichbare Transaktionen beinhalten und soll als Zusammenschluss von drei Parteien strukturiert werden. Dabei wird eine neue gegründete Tochtergesellschaft von Orinswift mit CoreFi fusionieren, was dazu führt, dass Orinswift alle Wertpapiere von CoreFi erwirbt und die Aktionäre von CoreFi zu Aktionären von Orinswift als dem resultieren Emittenten nach Abschluss der Transaktion (der "resultierende Emittent") werden. Die endgültige Struktur der Transaktion unterliegt einer jeweils zufriedenstellenden Beratung in Steuer-, Unternehmens- und Wertpapierfragen für Orinswift, CoreFi und DeFi. Als Teil des Reverse Takeovers wird CoreFi eine gleichzeitig durchgeführte Finanzierungsinitiative abschließen, die 20 Millionen US-Dollar beschaffen soll (die "Finanzierung"). Dieses Kapital wird dazu dienen, die technologischen Fähigkeiten von CoreFi zu unterstützen und seine Wachstumsstrategie auf dem Sektor der digitalen Vermögenswerte zu beschleunigen. Die erfolgreiche Finanzierung ist entscheidend für die Erfüllung der Notierungsanforderungen und für die Unterstützung der Strategie und Aktivitäten des resultierenden Emittenten. Strategische und finanzielle Vorteile Die Zusammenarbeit zwischen CoreFi, Orinswift und DeFi Technologies bringt sich gegenseitig ergänzende Technologien und fachliche Kompetenzen zusammen, um die Fähigkeit von CoreFi zur Skalierung und Validierung von digitalen Vermögenswerten zu stärken. Diese Partnerschaft soll die steigende Nachfrage nach sicheren und zuverlässigen Lösungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, insbesondere im wachsenden Bitcoin Finance (BTCfi)-Sektor, befriedigen. Durch die Bündelung ihrer Kräfte wollen die Vertragsparteien die resultierende Gesellschaft als führendes Unternehmen im BTCfi-Sektor positionieren, und die erheblichen Chancen in diesem rasch wachsenden Markt nutzen. Über CoreFi Strategy Corp. CoreFi Strategy Corp. spezialisiert sich auf die Entwicklung innovativer BTCfi-Technologies, welche die Skalierbarkeit und Funktionalität von digitalen Vermögenswerten innerhalb des Finanzsektors verbessern. CoreFi hält Bitcoin- und CORE-Tokens inklusive Dual Staking als Teil seiner Finanzstrategie. Über Orinswift Ventures Ltd.

Orinswift Ventures Ltd. konzentriert sich auf die Prüfung und Förderung von Geschäftsmöglichkeiten, die im Einklang mit dynamischen Markttrends (insbesondere im Technologiesektor) stehen. Über Core Core ist die Proof of Stake (PoS)-Schicht für Bitcoin, die ein Self-Custodial Bitcoin Staking ermöglicht und ein EVM-kompatibles BTCfi-Ökosystem unterstützt. Seit April 2024 wurden über 5.700 BTC mit Core gestakt, was den Nutzen und die Sicherheit von Bitcoin verstärkt. Core ist die am stärksten auf Bitcoin ausgerichtete EVM-Blockchain, bei der ~76 % of Bitcoin Mining Hash Power zur Sicherheit des Netzwerks beitragen. Dieser Durchbruch hat Millionen von Core-Anwendern angezogen - mehr als 35 Mio. eindeutige Adressen , über 310 Mio. Transaktionen und über 850 Mio. an Total Value Locked (TVL ) seit der Einführung des Mainnets im Januar 2023. Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Annäherung der traditionellen Kapitalmärkte und der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit branchenführenden Web3-Technologien im Fokus setzt sich DeFi Technologies zum Ziel, einem breiten Anlegerkreis Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu verschaffen. Mit der Unterstützung eines angesehenen Expertenteams, dessen umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte wir uns zu Nutze machen, streben wir danach, die Art und Weise der Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin and Twitter und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/ Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Abschluss der Transaktion; die Notierung des resultierenden Emittenten an der Cboe Canada Exchange; die Finanzierung; die Geschäftsstrategie und der Business Plan des resultierenden Emittenten; das Interesse der Anleger und das Vertrauen in digitale Vermögenswerte, insbesondere in Bitcoin und Core; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzprodukte, die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Zielerreichungen des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formuliert werden oder darin implizit enthalten sind. Solche Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren sind unter anderem die Fähigkeit des resultierenden Emittenten, seinen Business-Plan umzusetzen; das Wachstum des Bitcoin-Ökosystems; das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist. DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Weitere Informationen erhalten Sie von: Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech

+1 (323) 537-7681



