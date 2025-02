LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Reckitt von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 5530 auf 5360 Pence gesenkt. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien nicht so günstig, wie es den Anschein habe, schrieb Analyst Iain Simpson in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der strategisch notwendige Portfoliowandel werde wohl bis 2027 Ergebnissteigerungen verhindern. Und auf Basis der Schätzungen für 2027 nach dem Umbau liege das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Augenhöhe mit anderen Branchengrößen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 22:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 04:00 / GMT

GB00B24CGK77