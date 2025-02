EQS-Media / 04.02.2025 / 15:07 CET/CEST

rezooM World Fonds erreicht 30 Millionen Euro Fondsvolumen Augsburg, 04. Februar 2025 - Der aktiv beratene Aktienfonds rezooM World hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Erstmals wurde ein Fondsvolumen von 30 Millionen Euro überschritten. Dies unterstreicht das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger in die Investmentstrategie des Fonds, die sich auf innovative Zukunftsthemen konzentriert. "Unsere Strategie basiert auf einer klaren Idee: Weltweit gezielt in die Wachstumspotenziale faszinierender und innovativer Zukunftsthemen zu investieren. Unser Fokus liegt dabei auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit belastbaren Geschäftsmodellen, soliden Finanzen und einem starken Fondsberater-Team," erklärt Alexander Mozer, Gründer und CEO der rezooM Capital GmbH. "Das wachsende Fondsvolumen zeigt, dass unsere Anlagestrategie, die sich stark von gängigen Indexfonds und Standardstrategien differenziert, überzeugt." Alexander Funk, Geschäftsführer der rezooM Capital GmbH, ergänzt: "Unser Aktienfonds rezooM World investiert weltweit gezielt in Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, gesunde Ernährung, Digitalisierung, Recycling und Gesundheitsversorgung, die angesichts globaler Herausforderungen wie dem Bevölkerungswachstum und dem steigenden Bedarf an Ressourcen eine immer wichtigere Rolle spielen. Unser klares Ziel ist es, mit unseren Investments sowohl ansprechende finanzielle Renditen zu erzielen als auch einen positiven Beitrag zur Zukunft zu leisten." Erfahrung trifft Innovation Das Fondsberater-Team um Alexander Mozer und Alexander Funk bringt zusammen über 50 Jahre Investmenterfahrung mit und hat sich in der Vergangenheit durch erfolgreiche Anlagestrategien und einen langjährigen Track Record ausgezeichnet. Ausblick: Weiteres Wachstum erwartet Mit dem erfolgreichen Wachstum auf 30 Millionen Euro sieht sich der rezooM World Fonds gut positioniert, um seine Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Die Fondsberater bleiben dabei ihrer Mission treu, die ursprüngliche Idee des Investierens wieder in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken: die Aktie als verantwortungsvolles Mit-Eigentum an einem Unternehmen. Fondsdaten rezooM World (S-Tranche): ISIN: DE000A3D19W2

Jährlicher Verwaltungsvergütung: bis zu 1,9%

Auflage: 19.12.2022

Ertragsverwendung: Thesaurierend SQUAD Fonds | Frau Jennifer Haller | Marketing Manager | Tel. 0821-455420-75 | E-Mail: haller@squad-fonds.de Die Discover Capital GmbH und die rezooM Capital GmbH sind bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend "PEH") tätig. Über rezooM Capital GmbH

rezooM Capital wurde 2022 vom ehemaligen Deka- und Ökoworld-Fondsmanager Alexander Mozer gegründet. Als unabhängiger Anlageberater spezialisiert sich rezooM Capital auf zukunftsfähige und innovative Anlagestrategien. Wir agieren unpolitisch und unabhängig, um die besten Investitionsentscheidungen für unsere Anleger zu treffen. rezooM Capital steht für die Refokussierung auf den Kern eines Investments - die Beteiligung an einem Unternehmen. Gleichzeitig ist rezooM in gewisser Weise das "Palindrom" für den Gründer und Investmentspezialisten Mozer. Mehr Infos unter: https://rezoom.de/

Über SQUAD Fonds

SQUAD Fonds gehört zur Discover Capital GmbH und versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie. Mehr Infos unter: https://squad-fonds.de/

