MITEM PHARMA, ein in Frankreich ansässiges Pharmaunternehmen, das sich auf Arzneimittel von hohem therapeutischen Interesse (DMTI) spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es die Rechte an FLISINT, einem DMTI gegen Infektionskrankheiten, von SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (Gentilly Frankreich) erworben hat.

FLISINT(Fumagillin) ist als einzige Behandlung anerkannt, die in der Lage ist, Infektionen mit Enterocytozoon bieneusi microsporidia zu überwinden. Dieser opportunistische Keim entwickelt sich in klinischen Situationen der Immunsuppression (z. B. AIDS oder Immunsuppression bei Organtransplantationen). Es gibt weltweit keine gleichwertige therapeutische Alternative.

Seit FLISINTseit 2019 nicht mehr vermarktet wird, stellt die Plattform des Universitätsklinikums FRIPHARM® (Fabrication Recherche Innovation Pharmaceutique; Hospices Civils de Lyon) das Produkt als Magistralrezeptur her und hilft Patienten mit dem letzten verfügbaren Wirkstoffbestand von SANOFI

MITEM PHARMA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten und medizinischem Personal wichtige Medikamente zur Verfügung zu stellen, die vom Markt genommen wurden.

Auf Anfrage des FRIPHARM®-Plattformteams arbeitet MITEM PHARMA daran, die Produktionsprozesse für den Wirkstoff und die Herstellung von FLISINTzu aktualisieren und neu zu starten.

FLISINTist derzeit in Frankreich zugelassen, es gibt jedoch zahlreiche Anfragen für Sonderlieferungen ins Ausland (Europa, USA, Argentinien, Australien usw.).

Diese Übernahme untermauert die Wachstumsstrategie von MITEM PHARMA im DMTI-Sektor und die Entschlossenheit des Unternehmens, alle Gebiete zu versorgen, die von Krankheiten betroffen sind, die zwar selten, aber oft tödlich sind.

MITEM PHARMA, unterstützt durch den auf das Gesundheitswesen spezialisierten Investmentfonds TECHLIFE CAPITAL, bringt sein Fachwissen im Bereich DMTIs und sein Vertriebsnetz in über 60 Ländern in diese Produkte ein.

Claude-Alain CUDENNEC und Éric THIERRY, Gründer von MITEM PHARMA sagten: "Die Übernahme von FLISINT(Fumagillin) bestätigt die Entschlossenheit von MITEM PHARMA, Patienten und medizinischen Teams konkrete Lösungen im Kampf gegen schwere Krankheiten zu bieten. MITEM PHARMA knüpft an die bemerkenswerten Bemühungen der FRIPHARM®-Plattform an, um eine Unterbrechung der pharmazeutischen Verfügbarkeit von Fumagillin zu vermeiden.

Über MITEM PHARMA

MITEM PHARMA ist ein französisches pharmazeutisches Labor, das sich auf Arzneimittel von hohem therapeutischen Interesse (DMTI) spezialisiert hat. Die Mission von MITEM PHARMA besteht darin, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, indem die Verfügbarkeit wichtiger Medikamente sichergestellt wird, die die einzigen Behandlungen für schwere Krankheiten sind, deren Versorgungsengpässe jedoch Risiken für die öffentliche Gesundheit darstellen. In Zusammenarbeit mit Partnerärzten und Patientenverbänden identifiziert das Unternehmen diese Situationen und kauft diese wichtigen Medikamente zurück, wertet sie auf, verbessert sie oder entwickelt sie weiter, um den Zugang zu angemessener Versorgung zu gewährleisten. MITEM PHARMA passt sich ständig an die Bedürfnisse der Patienten, die Umwelt und die Marktentwicklungen an, um DMTI in jeder Lebensphase zugänglich zu machen, insbesondere in den Bereichen Hämatologie, Endokrinologie, Notfallkardiologie, medizinische Dermatologie und jetzt auch Infektionskrankheiten. MITEM PHARMA ist derzeit in über 60 Ländern weltweit vertreten.

Weitere Informationen: www.mitempharma.com

Contacts:

Direkter Kontakt: Charlotte BIGNON/ c.bignon@mitempharma.com (+33) 09 74 98 94 80