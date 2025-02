Hamburg (ots) -So holen Sie das Beste aus Ihrer Handykamera raus - für außergewöhnliche Bilder, die aussagekräftig sind und Aufmerksamkeit erzeugen. Zum Einsatz in Social Media, auf Websites, Blogs oder in digitalen Unternehmenspublikationen. Sie lernen die Grundlagen der fotografischen Aufnahmetechnik und Bildgestaltung kennen, bekommen Tipps für das richtige Equipment und werden in die Kunst des visuellen Storytellings eingeführt.Termine: am 12., 19. & 26. März 2025, jeweils mittwochs von 10:00 - 13:00 UhrProgramm-Handout zum Download (https://www.newsaktuell.de/pdf/smartphone-fotografie_ows_2025.pdf)Profi-Fotografin Simone Naumann erklärt verständlich und praxisnah, wie Sie mit Ihrer Handy-Kamera professionelle Bilder zaubern. Praktische Aufgaben zum Üben zwischen den Workshopterminen übersetzen das Gelernte in die praktische Anwendung. Die Teilnahme ist sowohl für Android- als auch für iOS-User geeignet.Programm-Handout zum Download (https://www.newsaktuell.de/pdf/smartphone-fotografie_ows_2025.pdf)Inhalte im Überblick- Technische Grundlagen der Smartphone-Fotografie- Basiswissen Bildkomposition: Licht, Perspektive, Schärfen, Formate- Fotografische Gestaltungsmittel anwenden- Nützliches Zubehör und Apps sinnvoll einsetzen- Grundlagen der Bildbearbeitung mit der App Snapseed- Bilder für den Einsatz in Social Media optimieren- Visual Storytelling: mit Bildern Geschichten erzählen und Stimmung vermitteln- Profi-Tipps für unterschiedliche Bereiche: Fotografieren auf Messen & Events, Produkt- & Portraitfotografie- Individuelle Fragen und Anliegen der TeilnehmendenKey Facts- Termine: am 12., 19. & 26. März 2025, jeweils mittwochs von 10:00 - 13:00 Uhr.- Leitung: Simone Naumann, Unternehmensfotografin und Gründerin der SMARTphotoschule in München- Veranstalter: news aktuell Academy.- Durchführung: online via zoom.- Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.- Teilnahmegebühr: 575 Euro zzgl. MwSt. / 684,25 Euro inkl. MwSt.- Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.- Stornierung: bis zum 26. Februar 2025 kostenfrei möglich.- Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.Programm und AblaufTag 1- Check-in & Kennenlernen, Themenwünsche für den Workshop- Das Werkzeug der Profi-Fotografen: Einführung in fotografische Gestaltungsmittel- Technische Grundlagen der Smartphone-Kamera: die wichtigsten Funktionen- Wie schaut unser Auge? Wie lesen wir Bilder? Grundlagen des Visual Storytelling- Übungsaufgaben zur Bildgestaltung- Einführung ins Padlet als Arbeitstool- Übungen für zuhauseTag 2:- Vertiefung und Praxis: Besprechung der in den Übungen entstandenen Fotos- Weitere Funktionen und Tools der Smartphone-Kamera- Nützliches Zubehör und Apps für bessere Fotos- Bildbearbeitung mit der App Snapseed, Praxisübungen- Übungen für zuhauseTag 3:- Vertiefung und Praxis: Besprechung der in den Übungen entstandenen Fotos- Visual Storytelling: Geschichten mit Bildern erzählen- Aktuelle Trends für Fotografie und Bildgestaltung- Bilderarchive, Nutzung der Cloud, Wiederverwendung- Hingucker: Kriterien für auffallende Bilder in Social Media- Praxistipps vom Profi für Gruppen- und Portrait-, Event- und Produktfotografie- Check-out / AbschlussDieser Workshop richtet sich an für Mitarbeitende in den Kommunikations- und Marketingteams von Unternehmen und Agenturen, die selbst beeindruckende Bilder mit der Smartphone-Kamera erschaffen und kanalübergreifend nutzen wollen. Vorwissen oder Praxiserfahrung mit professioneller Smartphone-Fotografie ist nicht erforderlich.Simone Naumann (https://simone-naumann.com/)ist etablierte Münchner Unternehmensfotografin. Sie gibt seit Jahren Workshops für Smartphone-Fotografie und Bildsprache und ist Autorin mehrerer Sachbücher zu diesen Themen. 2017 hat sie die SMARTphotoschule gegründet, um das Thema Visual Storytelling mit dem Smartphone für alle Interessierten zugänglich zu machen.Programm-Handout zum Download (https://www.newsaktuell.de/pdf/smartphone-fotografie_ows_2025.pdf)Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5964199