REYKJAVÍK, Island (ots/PRNewswire) -Orange Gateway ist nun für mehr als 8 Milliarden Menschen verfügbar, da die führende isländische digitale Währungsbörse eine bedeutende Expansion nach Südamerika, Asien und Teilen Afrikas ankündigt.Das Unternehmen ist stolz darauf, einen sicheren und fairen Marktplatz für den Spot-Handel mit digitalen Vermögenswerten bereitzustellen, und freut sich, die Erweiterung seines Kundenstamms bekannt zu geben, die die Mission der Plattform, den Handel mit digitalen Währungen für Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, untermauert.Hlynur Thor Bjornsson, CEO, Orange Gateway, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, diese globale Expansion ermöglicht zu haben. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der harten Arbeit und des Engagements unseres Teams, das dafür gesorgt hat, dass wir die höchsten Sicherheitsstandards und die Einhaltung von Vorschriften erfüllen. Mit diesem starken Fundament freuen wir uns darauf, einem wachsenden globalen Publikum ein sicheres und zugängliches Handelserlebnis mit digitalen Währungen zu bieten."Neben der Ausweitung der Kundenanmeldungen hat Orange Gateway auch sein Angebot deutlich erweitert. In den letzten sechs Monaten hat die Börse einen BSV-Marktplatz betrieben und verzeichnet nun mehr Kundenanmeldungen und steigende Handelsvolumina. Die Einführung des bezahlten BSV/USDC-Handels hat zu diesem Wachstum beigetragen, und die Aufnahme von Empfehlungslinks hat die Zugänglichkeit der Plattform weiter verbessert. Die folgenden Handelspaare werden auf der Plattform angeboten:- BSV/USD- BSV/EUR- BSV/USDC- BSV/BTC- BSV/ETHOrange Gateway bereitet sich darauf vor, in den kommenden Wochen Kreditkartenzahlungen zu integrieren, so dass die Benutzerinnen und Benutzer BSV einfacher mit kleinen Beträgen kaufen können als mit internationalen Banküberweisungen.Weitere Initiativen umfassen die Entwicklung einer mobilen App, eines Point-of-Sale-Tools für Händler und eines Terminmarktes zur Erweiterung des Angebots der Plattform.Weitere Informationen finden Sie unter OrangeGateway.com (https://orangegateway.com/).* Ausschluss bestimmter Länder und Sanktionslisten-DetailsPersonen und Unternehmen aus allen Ländern können sich auf der Plattform anmelden, mit Ausnahme von Staatsangehörigen oder Einwohnern aus Ländern, die auf der Sanktionsliste der isländischen Finanzaufsichtsbehörde oder auf der Liste (https://www.fme.is/eftirlit/eftirlit-med-adgerdum-gegn-peningathvaetti-og-fjarmognun-hrydjuverka/ahaettusom-og-osamvinnuthyd-riki/) der Financial Action Task Force (FATF) aufgeführt sind. Die Sanktionsliste (https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/lagamal/thvingunaradgerdir/) entspricht den Sanktionen der EU und der USA.Einwohner oder Unternehmen mit Sitz in Ländern, die auf der FATF-Liste stehen, können sich trotzdem bei Orange Gateway anmelden, vorausgesetzt, sie unterziehen sich vor der Registrierung einer gründlichen Anti-Geldwäsche-Prüfung (Anti-Money Laundering, AML).Informationen zu Orange Gateway:Orange Gateway ehf ist eine isländische LLC mit dem Ziel, einen fairen Marktplatz für den Bitcoin-Spothandel zu schaffen. Die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer hat für uns oberste Priorität. Orange Gateway wurde nach den besten verfügbaren Sicherheitsstandards und -methoden entwickelt. Ziel ist es, die persönlichen Daten und Gelder der Nutzerinnen und Nutzer zu schützen und eine benutzerfreundliche Schnittstelle sowie eine sichere Plattform für den Handel zu gewährleisten.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/orange-gateway-erweitert-globale-reichweite-und-begruWt-kunden-in-neuen-regionen-302367694.htmlPressekontakt:pr@boppermedia.comOriginal-Content von: Orange Gateway, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178590/5964218