Vaduz (ots) -Am 4. Februar fand die erste Sitzung der Berichterstattergruppe des Europarats für das Budget, Programm und die Administration (GR-PBA) unter der Leitung von Botschafter Domenik Wanger statt.Nach Abschluss des liechtensteinischen Vorsitzes im Ministerkomitees des Europarates wurde Botschafter Domenik Wanger als Vorsitzender des Budgetkomitees des Europarats vorgeschlagen und gewählt. Er hat diese Funktion am 1. Januar 2025 übernommen.Die Hauptaufgabe dieses Vorsitzes besteht darin, die Verhandlungen für das Budget des Europarats zu leiten, mit dem Ziel, dass die Mitgliedsstaaten des Europarats den Vorschlag im November verabschieden. Der Verhandlungsprozess gestaltet sich als herausfordernd und langwierig, da die teils unterschiedlichen Forderungen des Europarats und der einzelnen Mitgliedsstaaten in Einklang zu bringen sind.Der Europarat ist die älteste und grösste europäische Organisation zum Schutz der Menschenrechte und der Wahrung der demokratischen Sicherheit und Rechtstaatlichkeit. Ihm gehören 46 Staaten an und es sind knapp 700 Millionen Menschen von den Entscheidungen des Europarats umfasst. Liechtenstein hatte von November 2023 bis Mai 2024 den Vorsitz im Ministerkomitee inne.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportDomenik Wanger, Botschafter, Ständige Vertretung in StrassburgT +33 7 88 04 71 44domenik.wanger@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100928544