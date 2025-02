New York (ots/PRNewswire) -Stax LLC, ein globales Strategieberatungsunternehmen, das sich auf kommerzielle Due-Diligence-Prüfungen, Wertschöpfung und Exit-Planung für Private-Equity-Firmen, PE-unterstützte Unternehmen, Hedgefonds und Investmentbanken spezialisiert hat, freut sich, die Ernennung von Witold Czartoryski zum Geschäftsführer in seinem Londoner Büro bekannt zu geben. Witold wird den EMEA-Bereich des Unternehmens leiten, der sich auf technologiegestützte Unternehmensdienstleistungen und vertikale Verbrauchergeschäfte konzentriert. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Private-Equity-Beratung verfügt er über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Commercial Due Diligence, Strategie, Wertschöpfung und Strategieentwicklung auf der Verkaufsseite."Wir freuen uns, Witold bei Stax willkommen zu heißen, da wir unsere Führungsspitze in London erweitern", sagte Paul Edwards, Leiter Globale Praxis. "Als erfahrener Strategieberater mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Beratung globaler Marken und erstklassiger Private-Equity-Firmen bringt Witold unschätzbare Fachkenntnisse in den Bereichen technologiegestützte Dienstleistungen und Konsumgüter mit, was einen erheblichen Mehrwert für unseren globalen Kundenstamm bedeutet."Witolds Karriere erstreckt sich über fast 20 Jahre bei OC&C Strategy Consultants, Private Equity Practice von BCG und Strategy& Deals Teams, wo er führende Private Equity Fonds beriet. Als Oxford-Absolvent mit Abschlüssen in Ingenieurwesen und Informatik verbindet er technisches Fachwissen mit strategischer Beratung, um umsetzbare Empfehlungen für Private-Equity-Investitionen zu geben."Ich freue mich, dass ich zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Beratungsbranche zu Stax stoße. Der Ansatz von Stax passt perfekt zu den sich ändernden Anforderungen des Marktes - wir setzen auf praktische Führung, fundiertes Fachwissen und messbare Ergebnisse im Gegensatz zu traditionellen zeitbasierten Modellen", erklärte Witold Czartoryski. "In der sich schnell entwickelnden Landschaft von heute verändert die Integration von KI und fortschrittlicher Analytik die Beratung neu. Stax steht bei diesem Wandel an vorderster Front und nutzt Technologien, um effiziente, wirkungsvolle Lösungen zu liefern, während wir das Fachwissen unseres Teams auf Bereiche konzentrieren, in denen wir den größten Nutzen erzielen können.""Witold ist eine fantastische Ergänzung für unser Team und wurde uns von einem Kunden wärmstens empfohlen - eine großartige Bestätigung für den Anfang", sagt Phil Dunne, Geschäftsführer für das VK. "Seine jüngsten Erfahrungen im Bereich der KI-gestützten Unternehmensdienstleistungen erweitern die globalen Stärken und Wertschöpfungskapazitäten von Stax und ermöglichen es uns, effektive Empfehlungen und Lösungen für unsere Kunden zu liefern."Informationen zu Stax LLCStax LLC ist ein weltweit tätiges Unternehmensberatungsunternehmen, das Firmen- und Private-Equity-Kunden in einer Vielzahl von Branchen betreut, darunter Software/Technologie, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter/Einzelhandel und Bildung. Das Unternehmen arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um datengestützte, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die das Wachstum vorantreiben, die Gewinne steigern, den Wert erhöhen und bessere Investitionsentscheidungen treffen. Bitte besuchen Sie www.stax.com und folgen Sie Stax auf LinkedIn, Instagram, Threads und Facebook.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2611445/Witold_Czartoryski__Managing_Director__Stax.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1940857/Stax_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stax-begruWt-witold-czartoryski-als-geschaftsfuhrer-fur-die-leitung-von-technologiegestutzen-geschaftsservices-und-vertikale-verbrauchermarkte-in-emea-302367854.htmlPressekontakt:Joe Brownell,Globaler Marketingleiter,jbrownell@stax.comOriginal-Content von: Stax LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174565/5964241