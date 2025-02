Krypto-Experten skeptisch: ETH und XRP fallen im Vergleich zu Bitcoin zurück

Nach dem jüngsten Krypto-Crash zeigen Bitcoin und andere Kryptowährungen eine Erholungstendenz. Während Bitcoin bei 99.500 US-Dollar konsolidiert, verzeichnen Ethereum und XRP Kursgewinne von rund 2,5 Prozent am vergangenen Tag. Dennoch äußern sich namhafte Krypto-Analysten kritisch zu den Aussichten von ETH und XRP.

PlanB sieht historische Parallelen bei ETH und XRP

Der durch sein Stock-to-Flow-Modell bekannte Analyst PlanB verweist auf bemerkenswerte historische Parallelen. ETH wird aktuell unter 0,03 BTC gehandelt - ein Niveau, das zuletzt 2016 zu beobachten war. Bei XRP liegt der Kurs unter 0,00003 BTC, vergleichbar mit dem Stand von 2013.

Für PlanB unterstreichen diese Werte, dass fundamentale Marktzyklen weiterhin Bestand haben, wobei Bitcoin als stabiler Leitindikator fungiert. Er argumentiert, dass Bitcoin im Gegensatz zu Altcoins eine klare, robuste Preisentwicklung aufweist, während ETH und XRP in volatilen Marktphasen eher als spekulative Assets wahrgenommen werden.

Willy Woo kritisiert Pump-and-Dump-Muster bei XRP

Der renommierte On-Chain-Analyst Willy Woo liefert eine differenzierte Analyse der Kursentwicklungen. Bei Ethereum stellt er fest, dass das ETHBTC-Paar zwei der drei bedeutenden Blasen und Bull-Runs abbildete, während der aktuelle Meme-Coin-Zyklus von Solana dominiert wird.

Besonders kritisch sieht Woo die Entwicklung bei XRP, dessen Kursverlauf er als Serie von Pump-and-Dump-Aktionen durch Insider und Wale interpretiert. Er betont, dass die wiederkehrenden Kursmanipulationen das Fehlen nachhaltiger, organischer Nachfrage unterstreichen und das zentralisiertere Netzwerkdesign anfällig für externe Eingriffe macht.

Solaxy: Erste Layer-2-Lösung für Solana im Presale

Das Projekt Solaxy positioniert sich als erste Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain und hat bereits rund 18 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Die innovative Lösung kombiniert Ethereum-Technologie mit den Kernstärken der Solana-Blockchain.

Interessenten können sich über die offizielle Solaxy-Website am Presale beteiligen, wobei Investitionen in ETH, USDT, BNB oder SOL möglich sind. Das Staking des nativen SOLX-Tokens verspricht aktuell eine Rendite von über 200 Prozent APY, wobei der Preis in weniger als 24 Stunden steigen soll.

Hier zur offiziellen Solaxy Website!

