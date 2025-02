XRP nach Crash: Analysten sehen Potenzial für Erholung auf 3 US-Dollar

Nach einem massiven Einbruch des XRP-Kurses von über 3 US-Dollar auf 1,76 US-Dollar hat sich die Kryptowährung mittlerweile bei über 2 US-Dollar stabilisiert. Der Absturz führte zu Liquidationen von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar im gesamten Kryptomarkt - der größte Ausverkauf seit dem FTX-Debakel. Als Hauptgrund für die Turbulenzen werden Donald Trumps angekündigte Strafzollpläne für den Handel mit Mexiko, Kanada und China genannt.

Warnung vor dem Crash kam von EGRAG

Der bekannte Analyst EGRAG hatte den Absturz bereits vorhergesehen und vor einem 40-prozentigen Rückgang gewarnt. Er identifizierte ein "Shooting Star"-Muster im Monats-Chart und hielt eine starke Korrektur für wahrscheinlich. Seine Prognose bewahrheitete sich mit dem Absturz auf 1,76 US-Dollar.

Nach der schnellen Erholung sieht EGRAG nun wieder Potenzial für einen Anstieg auf 3 US-Dollar, da XRP an einer wichtigen Trendlinie abgeprallt ist. Auch Analyst Dom macht vor allem die reduzierte Liquidität im Orderbuch für den drastischen Einbruch verantwortlich, wobei große Verkaufsaufträge von rund 300 Millionen US-Dollar das Kaufinteresse zunächst überrollten.

Wall Street Pepe sammelt im Presale über 68 Millionen US-Dollar

Der neue Meme-Coin Wall Street Pepe ($WEPE) hat im laufenden Presale bereits über 68,4 Millionen US-Dollar eingesammelt und steuert auf eine Bewertung von 100 Millionen US-Dollar zu. Das tägliche Verkaufsvolumen liegt bei etwa 1,2 Millionen US-Dollar.

Mit einer enormen Menge von fast 44 Milliarden gestakter Token, die erst 7 Tage nach dem Launch gehandelt werden können, soll der Verkaufsdruck stark reduziert werden. Insider vermuten, dass der Presale trotz der angegebenen Restlaufzeit von 12 Tagen bereits in wenigen Tagen ausverkauft sein könnte.

Hier zur offiziellen Wall-Street-Pepe Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.