ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung mit Retention Time-Lock, die eine nicht netzwerkfähige Schicht (die eine abgestufte Luftblase schafft), verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Ransomware-Wiederherstellung umfasst, gab heute bekannt, dass CRN , eine Marke von The Channel Company, Sam Elbeck, ExaGrids Vizepräsident für den Vertrieb und die Vertriebspartner in Amerika, in die renommierte 2025 CRN Channel Chiefs List aufgenommen hat, die IT-Anbieter und Vertriebsleiter auszeichnet, die die Strategie vorantreiben und die Channel-Agenda für ihre Unternehmen festlegen.

"Es ist eine Ehre, in die Channel Chiefs List aufgenommen zu werden und mit anderen Channel-Führungskräften anerkannt zu werden", sagte Sam Elbeck. "Unsere Channel-Philosophie besteht darin, uns zu 100 dem Channel zu verpflichten und bei allen Gelegenheiten mit ExaGrid zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten mit dem Channel so zusammen, als wäre er eine Erweiterung von ExaGrid. Wir streben danach, beim Channel den besten Ruf für Ehrlichkeit, Integrität und Flexibilität zu haben, sind angenehm in der Zusammenarbeit und bieten hohe Margen und Anreize."

ExaGrid arbeitet mit Wiederverkäufern und Vertriebshändlern weltweit zusammen. Die ExaGrid-Programme sind so konzipiert, dass sie für Partner einfach zu handhaben sind, mit Unterstützung durch das ExaGrid-Verkaufsteam und ohne Meilensteinverpflichtungen. ExaGrid ist bekannt für sein Tiered-Backup-Speichersystem, das "einfach funktioniert", nicht über- oder unterdimensioniert ist und seinen Kunden den besten Kundensupport der Branche bietet, und zwar durch einen zugewiesenen Level-2-Techniker für den technischen Support, der sicherstellt, dass die Kunden der Partner gut betreut werden. ExaGrid bietet seinen Vertriebspartnern ein Registrierungsprogramm zum Schutz von Konten und Margen sowie SPIF-Anreize.

Die Channel Chiefs List, die jährlich von CRN veröffentlicht wird, präsentiert die Top-Führungskräfte im gesamten IT-Channel-Ökosystem, die unermüdlich daran arbeiten, den gemeinsamen Erfolg mit ihren Partnern und Kunden sicherzustellen.

"Die diesjährigen Preisträger verkörpern Engagement, Innovation und Führungsstärke, die den Erfolg von Lösungsanbietern unterstützen und das Wachstum im gesamten Channel fördern", sagte Jennifer Follett, Vizepräsidentin für US-Inhalte und Chefredakteurin von CRN bei The Channel Company. "Jeder dieser außergewöhnlichen Führungskräfte hat durch die Förderung von Partnerschaften und die Entwicklung kreativer Strategien, die zu Ergebnissen führen, einen nachhaltigen Einfluss auf den Channel ausgeübt. Sie haben die Messlatte im Channel hoch gelegt, und wir freuen uns, ihre herausragenden Leistungen zu würdigen."

Die Channel Chiefs List 2025 von CRN wird in der Printausgabe des CRN Magazins vom Februar 2025 und online unter www.CRN.com/ChannelChiefs veröffentlicht.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Über The Channel Company

The Channel Company (TCC) ist der weltweit führende Anbieter für das Channel-Wachstum der weltweit führenden Technologiemarken. Wir beschleunigen den Erfolg von Technologieanbietern, Lösungsanbietern und Endnutzern in strategischen Channels mit führenden Medienmarken, integrierten Marketing- und Event-Services, strategischer Beratung und exklusiven Markt- und Zielgruppeninformationen. TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital, einer in New York City ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter thechannelco.com.

