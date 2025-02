QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass das Bundespatentgericht in einem Patentstreit gegen SD Biosensor zu seinen Gunsten entschieden und die Gültigkeit eines wichtigen Patents zum Schutz zentraler Innovationen seiner QuantiFERON-Technologie bestätigt hat.

Das Urteil unterstreicht die Stärke des geistigen Eigentums in QIAGENs QuantiFERON-Portfolio und schützt die wissenschaftlichen Errungenschaften, die QuantiFERON-TB Gold Plus zum weltweiten Standard für den Nachweis latenter Tuberkulose gemacht haben.

"Diese Entscheidung betrifft ein wichtiges Patent für QuantiFERON und bekräftigt unser Bestreben, hochwertige, wissenschaftlich fundierte Lösungen bereitzustellen, die die Gesundheit von Patientinnen und Patienten weltweit verbessern. QIAGEN wird weiterhin stark in neuartige Lösungen investieren und gleichzeitig seine Innovationen und Investitionen energisch verteidigen", so Thierry Bernard, CEO von QIAGEN.

Die Entscheidung des Gerichts bestätigt QIAGENs geistige Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem deutschen Teil des europäischen Patents EP 3 421 997, das wichtige Innovationen im Bereich der Tuberkulosediagnostik schützt. QIAGEN hat in mehreren Ländern Patente für diese Innovationen erhalten. Sie sind Teil von mehr als 120 Patenten, die aktuell weltweit für QuantiFERON erteilt wurden.

QFT-TB Gold Plus ist im Vergleich zu herkömmlichen Hauttestverfahren genauer, zuverlässiger und benutzerfreundlicher und spielt eine Schlüsselrolle bei der deutlichen Verbesserung der weltweiten Anstrengungen zur Tuberkulosebekämpfung. Der Test wird von wichtigen Gesundheitsorganisationen weltweit, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC), zur Identifizierung von Personen empfohlen, bei denen das Risiko besteht, an aktiver Tuberkulose zu erkranken.

Eine latente Tuberkulose-Infektion liegt vor, wenn eine Person mit dem Mycobacterium tuberculosis infiziert ist, aber keine Symptome zeigt. Im Gegensatz zur aktiven Tuberkulose, bei der sich die Bakterien vermehren und die Krankheit verursachen, bleiben die Bakterien bei der latenten Tuberkulose im Körper inaktiv. Menschen mit latenter Tuberkulose fühlen sich nicht krank und können die Krankheit nicht auf andere übertragen. Sie sind jedoch gefährdet, aktive Tuberkulose zu entwickeln, wenn ihr Immunsystem geschwächt ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, auf latente Tuberkulose zu testen und sie zu behandeln, um das Fortschreiten zu einer aktiven Tuberkulose zu verhindern und die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Software und Wissensdatenbanken dazu genutzt werden können, Daten zu interpretieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.

