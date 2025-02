Ausrüstungszusage ermöglicht beschleunigte Umsetzung der Unterwasserprojekt-Pipeline für Vår Energi

SLB (NYSE: SLB) hat eine Vereinbarung zwischen seinem OneSubsea-Joint-Venture und Vår Energi über die Bereitstellung eines wesentlichen Arbeitsumfangs für Unterwasserproduktionssysteme (Subsea Production Systems, SPS) bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die bestehende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen für standardisierte Unterwasserausrüstung genutzt, um verschiedene geplante Öl- und Gasprojekte auf dem norwegischen Kontinentalschelf (Norwegian Continental Shelf, NCS) zu unterstützen.

Gemäß diesem SPS-Vorabverpflichtungsprogramm wird umgehend mit der Lieferung von zwei Ausrüstungspaketen begonnen. Das erste Paket umfasst ein komplettes SPS-System, einschließlich vier vertikaler Unterwasserbäume, Bohrlochköpfe, Bohrschablonen, Verteiler, Versorgungsleitungen und aller anderen zugehörigen SPS-Ausrüstungen, die direkt nach der Lieferung von Vår Energi in jedem Feld ihres Portfolios eingesetzt werden können. Zum zweiten Paket gehören die technische Planung und Beschaffung aller Komponenten, die für ein weiteres SPS-System derselben Größe benötigt werden, sodass die Vorlaufzeit für nachfolgende Projektentwicklungen verkürzt werden kann.

"Vereinfachung trägt entscheidend dazu bei, schneller mehr Ressourcen freizusetzen, und dieser neuartige Ansatz ist das Ergebnis des langfristigen, starken Engagements von Vår Energi für unsere standardmäßigen, konfigurierbaren Lösungen", so Mads Hjelmeland, CEO von SLB OneSubsea. "Für unsere Partnerschaft markiert dies einen bedeutenden Schritt nach vorne, und wir sind dankbar für die offene, kooperative Beziehung zu Vår, die nun solche neuen Wege zur Schaffung von gegenseitigem Mehrwert für beide Unternehmen eröffnet."

Die zwei Ausrüstungspakete mit je vier Bohrlöchern nutzen die konfigurierbare Standard-Unterwasserplattform von SLB OneSubsea und ermöglichen es Vår Energi, Unterwasserprojekte auf dem norwegischen Kontinentalschelf zu beschleunigen und die Zeitspanne von der endgültigen Investitionsentscheidung bis zur Auslieferung der Projekte erheblich zu verkürzen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasser-Ära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasproduktion unserer Kunden zu optimieren, den Unterwasserbetrieb zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zu erschließen, um die Energiewende zu beschleunigen. SLB OneSubsea ist ein von SLB, Aker Solutions und Subsea7 getragenes Joint Venture mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Erfahren Sie mehr unter onesubsea.slb.com.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

