PPG (NYSE:PPG) gab heute bekannt, dass es sein globales COLORFUL COMMUNITIES®-Programm um weitere 10 Jahre verlängern wird, um ein Jahrzehnt der Verschönerung und Revitalisierung von Gemeinden zu feiern. Als Teil dieses Engagements wird PPG 15 Millionen US-Dollar bereitstellen, um auch das kommende Jahrzehnt der Verschönerung und Revitalisierung von Gemeinden festlich zu begehen.

Das 10-Jahres-Jubiläum wird durch ein Jahr voller Feierlichkeiten gewürdigt, in deren Laufe im Jahr 2025 zehn Vorzeigeprojekte von Colorful Communities rund um die Welt präsentiert werden. Auf dem positiven Einfluss des Programms aufbauend werden PPG und die PPG Foundation außerdem Fördergelder für Feierlichkeiten in Höhe von insgesamt 1 Million US-Dollar an 100 frühere und aktuelle Partner von Colorful Communities verteilen.

"Das Colorful Communities-Programm vereint die Kraft unserer PPG-Farbprodukte mit der ehrenamtlichen Arbeit unserer Mitarbeiter, um Nachbarschaften aufzuhellen und für die Menschen, die diese Nachbarschaften ihr Zuhause nennen, etwas zu bewirken", sagte Malesia Dunn, Geschäftsführerin der PPG Foundation und Corporate Global Social Responsibility. "Im letzten Jahrzehnt haben frische Farben und Anstriche in den Händen unserer engagierten Freiwilligen eine lebensverändernde Wirkung erzielt. Wir freuen uns, auch in den nächsten 10 Jahren weiterhin Freude und Positivität in unsere Gemeinden zu bringen."

Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat das Programm:

mehr als 10,2 Millionen Menschen durch fast 600 Projekte in mehr als 50 Ländern erreicht und bisher über 15 Millionen US-Dollar in Colorful Communities -Projekte investiert;

durch fast in mehr als erreicht und bisher über 15 Millionen US-Dollar in -Projekte investiert; fast 65.000 Gallonen Farbe (mehr als 246.000 Liter) verwendet, um Räume zur Inspiration der Gemeinschaft zu schaffen;

(mehr als 246.000 Liter) verwendet, um Räume zur Inspiration der Gemeinschaft zu schaffen; mehr als 30.000 Freiwillige befähigt, fast 200.000 Stunden damit zu verbringen, wichtige Räume neu zu beleben;

damit zu verbringen, wichtige Räume neu zu beleben; sich mit fast 40 PPG-Kunden und mehr als 2.300 Freiwilligen aus ihren Organisationen zusammengetan, um die Effizienz des Programms zu verbessern; und

und mehr als 2.300 Freiwilligen aus ihren Organisationen zusammengetan, um die Effizienz des Programms zu verbessern; und 280 Schulen und Bildungseinrichtungen, fast 130 Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, 65 Begegnungsstätten und neun Museen und Wissenschaftszentren umgestaltet.

"Mit dem Abschluss des ersten 10-Jahres-Engagements würdigen wir die sinnvolle Art und Weise, wie das Colorful Communities-Programm unsere besten Seiten vereint unsere leidenschaftlichen, talentierten Mitarbeiter und unsere innovativen Produkte um die Orte, an denen wir leben und arbeiten, zu verbessern", sagte Dunn. "Wir freuen uns auf weitere zehn Jahre, in denen wir diese besonderen Orte schützen und verschönern und den Mitarbeitern eine sinnvolle Möglichkeit bieten, etwas zurückzugeben."

Das Colorful Communities-Programm, die wichtigste Initiative von PPG zur Unterstützung von Gemeinden, zielt darauf ab, die Stadtteile, in denen PPG weltweit tätig ist, zu schützen und zu verschönern. Im Rahmen des Programms tragen die engagierten Freiwilligen von PPG mit ihrer Zeit und den PPG-Farbprodukten zur Umgestaltung von Gemeindegütern bei von der Bemalung von Klassenzimmern über die Farbgebung einer Entbindungsstation bis hin zur Neugestaltung eines Spielplatzes. Seit 2015 hat PPG fast 600 Colorful Communities-Projekte abgeschlossen und damit mehr als 10,2 Millionen Menschen in über 50 Ländern erreicht.

Das globale Community Engagement von PPG und die PPG Foundation zielen darauf ab, den PPG-Communities auf der ganzen Welt Farbe und Helligkeit zu verleihen. Wir haben im Jahr 2023 mehr als 17,5 Millionen US-Dollar investiert und Hunderte von Organisationen in fast 40 Ländern unterstützt. Indem wir in Bildungsangebote investieren, tragen wir dazu bei, die MINT-Innovatoren und qualifizierten Arbeitskräfte von morgen in Bereichen rund um Beschichtungen und Fertigung heranzubilden. Darüber hinaus ermöglichen wir den PPG-Mitarbeitern, ihren Einfluss für Anliegen, die ihnen am Herzen liegen, zu vervielfachen, indem wir ihre ehrenamtlichen Bemühungen und wohltätige Spenden unterstützen. Erfahren Sie hier mehr.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag an der Entwicklung und Bereitstellung der Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien, denen unsere Kunden seit mehr als 140 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und finden gemeinsam den richtigen Weg nach vorn. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 70 Ländern tätig und innovativ und haben im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Wir bedienen Kunden in den Bereichen Bauwesen, Konsumgüter, Industrie- und Transportmärkte sowie Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

Colorful Communities, das PPG Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

