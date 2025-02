Extreme Wetterereignisse und sich ändernde Klimamuster wirken sich negativ auf die Ernährungssicherheit in Lateinamerika und der Karibik aus und verschärfen andere zugrunde liegende Ursachen für Unterernährung in der Region, so ein Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen (UN), berichtet Vilt.be. Laut der Forscher ist die...

Den vollständigen Artikel lesen ...