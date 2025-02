Köln (ots) -Das erste und bis dato einzige Quadrell der TV-Geschichte ist perfekt: Am Sonntag, den 16. Februar begrüßen Pinar Atalay und Günther Jauch bei RTL, ntv und stern die vier Kanzlerkandidaten der aktuell laut Umfragen stärksten Parteien. Der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich ab 20:15 Uhr in einem direkten Schlagabtausch Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Ab 22:15 Uhr wird Frauke Ludowig in der Sendung "Wer war am besten? Der Talk zum Quadrell" gemeinsam mit Experten und prominenten Gästen die Aussagen sowie erste repräsentative Zahlen von forsa einordnen, die während des Quadrells erhoben wurden und zeigen, wer die Zuschauer am meisten überzeugt hat. Bereits im Vorfeld des Quadrells nehmen Roberta Bieling und Nikolaus Blome ab 19 Uhr Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) sowie Gregor Gysi (Die Linke) ins Kreuzverhör.Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Politik & Nachrichten RTL NEWS: "Nach Aschaffenburg und den Ereignissen der vergangenen Woche im Bundestag stellen sich viele Fragen: Steht die Brandmauer noch? Was wird aus dem Asylrecht? Sind die Parteien überhaupt noch koalitionsfähig, um österreichische Verhältnisse zu verhindern? Und wer bringt Deutschlands Wirtschaft wieder in Gang? Es ist, Stand jetzt, das einzige direkte Aufeinandertreffen der vier führenden Kandidaten. Wir sind sicher, dass unsere Zuschauer im direkten Vergleich sehen wollen, wer die besten Konzepte hat für unser Land."Pressekontakt:Bettina KlauserVP / Leitung Kommunikation Information & SportRTL DeutschlandTel.: 0221 / 456 74100bettina.klauser@rtl.deMichelle WilboisManager Kommunikation/PR Information & SportRTL DeutschlandTel.: 0221 / 456 74105michelle.wilbois@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5964282