Fremont, Kalifornien (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, und Pax8 (https://www.pax8.com/de-de/), ein führender Marketplace für Cloud-Lösungen, freuen sich ihre strategische Partnerschaft bekanntzugeben. Foxits branchenführende PDF- und eSignatur-Lösungen werden nun über den Pax8-Marketplace angeboten. Die MSP-Partner*innen von Pax8 sind nun in der Lage, die fortschrittliche Technologie von Foxit mit beispielloser Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz an ihre Endkund*innen zu liefern. Diese profitieren wiederum von erheblichen Kosteneinsparungen, gesteigerter Produktivität, erstklassiger Sicherheit und einem reduzierten Geschäftsrisiko.Die Ankündigung kommt zur idealen Zeit - in einer Phase, in der zahlreiche MSPs mit enormen Herausforderungen bei der Verwaltung komplexer Softwarelösungen sowie der Bereitstellung flexibler und kosteneffizienter Tools konfrontiert sind, um den sich wandelnden Anforderungen ihrer Kund*innen gerecht zu werden. Gleichzeitig kämpfen Enduser*innen mit steigenden Lizenzkosten, begrenzter Skalierbarkeit und Risiken durch unautorisierte Softwarenutzung. Die Partnerschaft befähigt User*innen, diese Herausforderungen zu überwinden, indem sie die fortschrittlichen und sicheren PDF- und eSignatur-Lösungen von Foxit mit der optimierten, intelligenten Distributionsplattform von Pax8 kombiniert. Dadurch werden vereinfachtes Lizenzmanagement, beispiellose Flexibilität und der Zugang zu kosteneffizienten, erstklassigen Tools ermöglicht, die sowohl MSPs als auch deren Endkund*innen zum Erfolg verhelfen.Die folgenden vier Foxit-Lösungen sind ab sofort über den Pax8-Marktplatz allgemein verfügbar:1. Foxit PDF Editor - Ein leistungsstarkes Tool zum einfachen und effizienten Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von PDF-Dokumenten. Es verfügt über einen KI-Assistenten, der Nutzer*innen ermöglicht, komplexe Dokumente zusammenzufassen, Texte zu optimieren und Dokumente in mehr als 30 Sprachen zu übersetzen.2. Foxit PDF Editor+ - Eine erweiterte Version des PDF Editors mit fortschrittlichen Funktionen für professionelle User*innen. Einschließlich über 80 Smart Commands, rechtlich verbindlichem eSign und der KI-gestützten Smart Redact-Funktion.3. eSign for Business - Eine sichere, nahtlose eSignatur-Lösung, die User*innen ermöglicht, von herkömmlichen eSign-Lösungen abzuweichen. Unternehmen können Dokumente signieren lassen, Zahlungen einziehen und Workflows am Laufen halten.4. Foxit AI Assistant - Ein intelligenter Assistent, der KI nutzt, um die Produktivität zu steigern und Dokumenten-Workflows zu optimieren. User*innen können damit Dokumente in Sekundenschnelle zusammenfassen, Dokumenteninhalte klar und präzise umschreiben und gezielt Fragen und Prompts im Chat stellen, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen."Wir bei Pax8 wählen alles, was wir auf unserem branchenführenden Marktplatz anbieten, sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass wir den ständig wandelnden Anforderungen unserer Partner*innen und ihren Kund*innen mit den besten Lösungen gerecht werden", sagt Ryan Burton, Vice President of Marketplace Vendor Strategy bei Pax8. "Foxit passt mit seinen innovativen Funktionen hervorragend zu unserem Marketplace und deren Services werden weltweit großen Anklang finden.""Foxit investiert in Ressourcen, Marketing und Programme, die darauf ausgerichtet sind, dass Kund*innen ihre SaaS-Lösungen auf monatlicher Basis von ihren vertrauenswürdigen Partner*innen verwalten lassen", sagt Dave Allison, Senior Vice President WW Channel Sales bei Foxit. "Unsere Partnerschaft mit Pax8 eröffnet Foxit den Zugang zu weiteren MSPs. Angesichts der Erfahrung und Führungsrolle von Pax8 in diesem Bereich freuen wir uns auf die Zusammenarbeit und auf unseren gemeinsamen Erfolg im Jahr 2025."Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.pax8.com/vendors/foxit/.Über Pax8Pax8 (https://www.pax8.com/de-de/) ist der Technologiemarktplatz der Zukunft, der Partner*innen, Anbieter*innen und kleine bis mittelständische Unternehmen (KMU) durch KI-gesteuerte Einblicke und umfassenden Produktsupport miteinander verbindet. Mit einem globalen Partnernetzwerk von über 38.000 Managed Service Providern unterstützt Pax8 KMUs weltweit durch die Bereitstellung von Software und Dienstleistungen, die ihr Wachstumspotenzial freisetzen und ihre Sicherheit erhöhen. Pax8 hat sich der Innovation des Cloud Commerce verschrieben und treibt die Kundenakquise und die Nutzung von Lösungen in seinem gesamten Ökosystem voran.Folgen Sie Pax8 auf Blog (https://www.pax8.com/blog/), Facebook (https://www.facebook.com/Pax8Cloud), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/pax8), X (https://twitter.com/pax8) und YouTube (https://www.youtube.com/c/Pax8Cloud).Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/)- und eSignatur (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Produkte und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 30 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comDavid StephanPublic Relations Manager, Pax8Dstephan@pax8.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5964280