DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. Februar

=== 01:30 US/Fed-Gouverneur Jefferson, Rede im Rahmen des Lafayette College Economics Department Special Lecture *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Januar *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis 07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis *** 08:00 GB/GSK plc, Jahresergebnis (11:45 Analystenkonferenz) 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede sowie Treffen mit sächsischem Ministerpräsidenten Kretschmer und Besuch von Unternehmen, Görlitz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,4 zuvor: 50,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 49,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 47,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 48,0 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,2 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 49,6 10:00 DE/Vorsitzender Expertenrat für Klimafragen (ERK), Henning u.a., Pk zur Veröffentlichung des Zweijahresgutachtens zum Stand der Klimapolitik in Deutschland, Berlin 10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV 10:00 DE/Stabilus SE, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 51,1 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/-1,2% gg Vj *** 12:30 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +122.000 Stellen *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -96,8 Mrd USD zuvor: -78,2 Mrd USD *** 15:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Veranstaltung des Peterson Institute *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 52,9 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 56,8 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 54,3 Punkte zuvor: 54,1 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q 19:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Singen *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q ===

