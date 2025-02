Die LM4-Plattform bietet erschwingliche Management-Automatisierung für IDFs und kleine Standorte

IRVINE, Kalifornien, Feb. 05, 2025(NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von Rechen- und Konnektivitätslösungen für IoT-Lösungen, die KI-Edge-Intelligenz ermöglichen, wird seine neue LM4-Plattform für das Out-of-Band-Management (OOBM) mit KI-Unterstützung am Stand A10 während der Cisco Live vom 10. bis 14. Februar 2025 im Amsterdam RAI vorstellen. Der LM4 von Lantronix ist der erste Konsolenserver der Branche, der speziell für Intermediate Distribution Frames (IDFs) und kompakte Umgebungen wie Geldautomaten, Kioske und Netzwerk-Aggregationspunkte entwickelt, dimensioniert und bepreist wurde. Der LM4 wurde für das Gesundheitswesen, den Finanzsektor, Versorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Behörden, den Einzelhandel und die Fertigungsindustrie entwickelt und bietet Automatisierungs-, Compliance- und Cybersicherheitsfunktionen auf Unternehmensebene, wobei er auf Technologien zurückgreift, die sich in militärischen und finanziellen Netzwerken bewährt haben.

"Wir freuen uns, die Out-of-Band-Management-Plattform LM4 vorstellen zu können, die es unseren Kunden ermöglicht, regelbasierte KI für eine sichere, zuverlässige und automatisierte Wiederherstellung und Schadensbegrenzung der Netzwerkinfrastruktur zu nutzen", so Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei Lantronix. "Bei Lantronix haben wir uns der Automatisierung des Netzwerkmanagements mit innovativen Lösungen verschrieben, die es unseren Kunden ermöglichen, effizienter, sicherer und gewinnorientierter zu arbeiten."

Serielle Konsolenserver stellten im Jahr 2024 einen weltweiten Markt von 320 Millionen US-Dollar dar und wachsen laut der Dell'Oro Group mit einer konstanten Rate von 7 Prozent auf voraussichtlich 391 Millionen US-Dollar im Jahr 2026.

Out-of-Band-Management überall

Als fortschrittliche Out-of-Band-Management-Plattform bietet die kleine, aber leistungsstarke LM4 Zugriff, kontinuierliche Überwachung und automatische Behebung von Problemen sowie die Steuerung von Netzwerkinfrastrukturgeräten. Das Expertensystem ist unabhängig davon, ob das Netzwerk verfügbar ist oder nicht, einsatzbereit und nutzt regelbasierte KI, um die Netzwerkinfrastruktur automatisch wiederherzustellen und zu schützen, einschließlich eines zuverlässigen und sicheren Zugriffs auf Remote-Geräte während eines Ausfalls. Mit bis zu vier seriellen Konsolenanschlüssen für die direkte Verwaltung von Geräten und Unterstützung für bis zu 48 virtuelle Ports ermöglicht die kompakte Größe und der erschwingliche Preis der LM4 Netzwerkmanagern die Nutzung von Out-of-Band überall, auch an vielen Standorten, die bisher als zu klein und zahlreich für eine fortschrittliche Out-of-Band-Verwaltung galten.

Mit der leistungsstarken LMOS-Software bringt die LM4 die Leistungsfähigkeit von NOC-basierter Software an den Rand des Netzwerks, um eine separate Verwaltungsebene im Rack mit Netzwerkinfrastruktur zu schaffen. Durch kontinuierliche Überwachung und automatisierte Runbook-Antworten kann die LM4 Probleme erkennen und lösen, bevor herkömmliche NOC-basierte Tools überhaupt wissen, dass ein Problem vorliegt. LMOS verfügt über ein granulares Autorisierungsmodell, das sich in bestehende Zugriffskontrollen integrieren lässt, sowie über automatisierte Änderungsmanagementfunktionen, einschließlich der Möglichkeit, mehrere Konfigurations- und Betriebssystemdateien mit lokalen Backups zu speichern, um ein automatisiertes Rollback fehlgeschlagener Konfigurationsänderungen zu ermöglichen.

Standardisieren Sie auf Lösungen der Lantronix LM-Serie für die unternehmensweite Verwaltung von OOB

Die LM4 läuft mit derselben LMOS-Software wie die LM83X- und LM80-Konsolenserver und erweitert die Konsolenzugriffsoptionen der LM-Serie auf 2 bis 104 Ports. Die LM-Serie wird zentral über das Lantronix Control Center verwaltet, das vor Ort als VM ausgeführt oder in der Cloud gehostet werden kann. Die Produkte der LM-Serie von Lantronix ermöglichen es Kunden, ihr Out-of-Band-Management zu standardisieren und an allen Punkten im Netzwerk Funktionen auf Unternehmensebene und KI-gesteuerte Automatisierung einzusetzen. Das Ergebnis ist ein widerstandsfähigeres Netzwerk, das einfacher zu verwalten ist, weniger Probleme verursacht, weniger Support-Einsätze erfordert und eine höhere Sicherheit und Compliance bietet.

Lantronix ist die erste Anlaufstelle für innovative Out-of-Band-Lösungen und bietet eine Reihe zuverlässiger, sicherer und einfach zu implementierender Plattformen, die alle von seinem hervorragenden Serviceteam unterstützt werden.

Außerdem werden auf der Cisco Live gezeigt:

Out-of-Band-Management-Lösungen

LM83X (https://uplogix.com/lm83x-local-manager/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25), die KI-gesteuertes Out-of-Band-Management von 8-104 Geräten über serielle Konsolenverbindungen in einem skalierbaren und robusten Konsolenserver mit zwei Stromeingängen ermöglicht.

LM80 (https://uplogix.com/lm80-local-manager/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25) bietet eine serielle, AI-gesteuerte Out-of-Band-Verwaltungslösung mit acht festen Ports, die einen Großteil der routinemäßigen IT-Wartungs- und Wiederherstellungsaufgaben schnell und fehlerfrei automatisieren kann.

Lantronix Control Center (https://www.lantronix.com/products/control-center/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25), eine einzige Benutzeroberfläche für die Verwaltung aller Geräte der LM-Serie (https://www.lantronix.com/products-class/ai-driven-out-of-band-management/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25) für sicheren Fernzugriff sowie für die automatisierte Verwaltung jedes der angeschlossenen Netzwerkinfrastrukturgeräte. Es handelt sich um eine einzige Quelle für AAA-Kontrollen (Authorization-Authentication-Accounting), die die Erstellung von Überwachungs- und Aktionsregeln ohne Skripterstellung, die zentrale Archivierung sowohl des überwachten Gerätebetriebssystems als auch der Konfigurationsdateien und die Erstellung von Compliance-Berichten ermöglicht.



Zuverlässige Gateways und Konsolenserver mit bewährter Leistung

EMG 8500 (https://www.lantronix.com/products/lantronix-emg-8500/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25), das Edge Management Gateway von Lantronix, das einen sicheren Fernzugriff für Zweigstellen, entfernte Standorte, Stores oder überall dort ermöglicht, wo ein externes Netzwerk-Geräte-Gateway benötigt wird und der Platz begrenzt ist.

SLC 8000: Advanced Console Manager (https://www.lantronix.com/products/lantronix-slc-8000/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25), bietet sicheren Zugriff auf IT-Geräte mit 8-48 Ports für RS-232- und USB-Konsolenverbindungen.

G520 Series (https://www.lantronix.com/products/g520/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25), Lantronix LTE-CAT-4G- und 5G-Gateway der nächsten Generation für das Internet der Dinge (IoT) für industrielle Anwendungen, einschließlich der voraktivierten Percepxion Edge Solution Platform (https://www.lantronix.com/percepxion/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25), um die betriebliche Effizienz zu steigern und Cyberangriffe zu verhindern.

X300 Series (https://www.lantronix.com/products/x300-series/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25), eine kompakte IoT-Gateway-Lösung für Mobilfunk, die die IoT-Gateway-Hardware von Lantronix und eine zentralisierte Geräteverwaltung, Mobilfunkdaten, verbesserte Sicherheit und technischen Support durch Experten in einem Komplettpaket vereint.

Technischer Support durch Experten

LEVEL Technical Services (https://www.lantronix.com/level-technical-services-2/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=ciscolive25) stellt engagierte technische Support-Experten zur Verfügung, die bei der Implementierung von Out-of-Band-Einsätzen und begrenzten lebenslangen Gerätegarantien helfen.



Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Märkte wie Smart Cities, Unternehmen und Transportwesen abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, auf den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen bereitstellen, die KI-Edge-Intelligenz ermöglichen. Zu den fortschrittlichen Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainmentsysteme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zur Geschäftsführung von Lantronix. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder anderer Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; Änderungen geltender US-amerikanischer und ausländischer Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und ausländischer Regierungen; unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Schuldverträgen; sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten sind, der am 9. September 2024 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts, sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die uns derzeit nicht bekannt sind oder die wir derzeit als nicht wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.

© 2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

