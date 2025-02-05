The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2025
ISIN Name
US58933YAR62 MERCK CO. 2025
CH0355139855 BQUE F.C.MTL 17/25 MTN
DE000DK0D354 DEKA MTN IS.S.7356 15/25
US298785GS94 EIB EUR.INV.BK 15/25
US037833AZ38 APPLE 15/25
XS2069101868 KONINKL.KPN 19/UND. FLR
DE000A13R6Z9 BERLIN, LAND LSA15/25A459
BE0002483585 BELFIUS BK 15/25 MTN
US471048AM01 JAP BK INT 2025 DTC
DE000LB12528 LBBW STUFENZINS 19/25
FR0013236247 CM HOME LOAN SFH 17/25MTN
XS1170160300 JAP BK INT 15/25 INTL
US30212PAS48 EXPEDIA GRP 20/25 144A
US345397B850 FORD MOTO.CR 22/25
FI4000517594 BOREO OYJ 22/UND. FLR
XS2297663416 NRW.BANK MTI 21/25 DL
DE000LB2BN34 LBBW FESTZINS 22/25
XS2114767457 POLEN 20/25 MTN
USU3010DAH36 EXPEDIA GRP 20/25 REGS
USP1000TAB37 ALPHA HLDG 20/25 REGS
US38147UAC18 GOLDACHS BDC 20/25
US44891CBF95 HYUNDAI CAP. 20/25 MTN
DE000HLB7BX0 LB.HESS.THR.CARRARA02B/23
DE000HLB7CL3 LB.HESS.THR.CARRARA02P/23
DE000HLB7C54 LB.HESS.THR.CARRARA02I/23
DE000HLB7C21 LB.HESS.THR.CARRARA02G/23
DE000LB3MPA0 LBBW FZA 23/25
XS1757392466 CH.CINDA FI.(2017)I 18/25
XS2584643113 NORDEA BANK 23/26 FLR MTN
DE000LB3MP95 LBBW FZA 23/25
DE000DW6C1U0 DZ BANK IS.A1984
DE000HLB7C47 LB.HESS.THR.DUISBURG02/23
AT0000A327R3 ERSTE GR.BK. 23/25 MTN
DE000LB3MKX3 LBBW FZA 23/25
DE000CZ43ZR9 COBA STUFENZANL MTN 23/25
XS2567565879 GOLDM.S.GRP 24/25 MTN
DE000NLB89F5 NORDLB IS. 17/25
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