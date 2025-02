The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2025ISIN NameUS58933YAR62 MERCK CO. 2025CH0355139855 BQUE F.C.MTL 17/25 MTNDE000DK0D354 DEKA MTN IS.S.7356 15/25US298785GS94 EIB EUR.INV.BK 15/25US037833AZ38 APPLE 15/25XS2069101868 KONINKL.KPN 19/UND. FLRDE000A13R6Z9 BERLIN, LAND LSA15/25A459BE0002483585 BELFIUS BK 15/25 MTNUS471048AM01 JAP BK INT 2025 DTCDE000LB12528 LBBW STUFENZINS 19/25FR0013236247 CM HOME LOAN SFH 17/25MTNXS1170160300 JAP BK INT 15/25 INTLUS30212PAS48 EXPEDIA GRP 20/25 144AUS345397B850 FORD MOTO.CR 22/25FI4000517594 BOREO OYJ 22/UND. FLRXS2297663416 NRW.BANK MTI 21/25 DLDE000LB2BN34 LBBW FESTZINS 22/25XS2114767457 POLEN 20/25 MTNUSU3010DAH36 EXPEDIA GRP 20/25 REGSUSP1000TAB37 ALPHA HLDG 20/25 REGSUS38147UAC18 GOLDACHS BDC 20/25US44891CBF95 HYUNDAI CAP. 20/25 MTNDE000HLB7BX0 LB.HESS.THR.CARRARA02B/23DE000HLB7CL3 LB.HESS.THR.CARRARA02P/23DE000HLB7C54 LB.HESS.THR.CARRARA02I/23DE000HLB7C21 LB.HESS.THR.CARRARA02G/23DE000LB3MPA0 LBBW FZA 23/25XS1757392466 CH.CINDA FI.(2017)I 18/25XS2584643113 NORDEA BANK 23/26 FLR MTNDE000LB3MP95 LBBW FZA 23/25DE000DW6C1U0 DZ BANK IS.A1984DE000HLB7C47 LB.HESS.THR.DUISBURG02/23AT0000A327R3 ERSTE GR.BK. 23/25 MTNDE000LB3MKX3 LBBW FZA 23/25DE000CZ43ZR9 COBA STUFENZANL MTN 23/25XS2567565879 GOLDM.S.GRP 24/25 MTNDE000NLB89F5 NORDLB IS. 17/25