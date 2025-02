Berlin - Die jüngste Bundestagsabgeordnete der CDU, Catarina dos Santos-Wintz, sieht ein Alters- und Frauenproblem in der Union."Wir haben einige Herren, die älter sind, in unserer Partei", sagte die 30-Jährige, die seit 2021 im Bundestag sitzt, dem Nachrichtenportal Watson. Sie selbst sei zwar eine Ausnahme, gleichzeitig sagte dos Santos-Wintz aber: "Wir arbeiten daran, dass noch viele nachkommen, junge Frauen vor allem auch."Zuvor war die CDU-Abgeordnete gefragt worden, welche Aussage über ihre Partei nicht nur ein Klischee ist, sondern tatsächlich stimmt. Den hohen Altersschnitt der Union erklärte dos Santos-Wintz auch damit, dass die Konservativen "viel über Direktmandate in den Bundestag kommen" und die Abgeordneten dadurch "auch länger als eine Legislatur im Bundestag bleiben". Deswegen werde nicht bei jeder Wahl "einmal die komplette Besetzung geändert".Das Durchschnittsalter aller Abgeordneten betrug zum Beginn der Legislaturperiode im Jahr 2021 47,3 Jahre. Am höchsten ist er bei der AfD mit 51,0 Jahren, gefolgt von der Linken (50,2) und der CDU (49,5).