DEBRA Research und LEO Pharma schließen strategische Partnerschaft, um Therapien für seltene Hauterkrankungen zu ermöglichen



DEBRA Research und LEO Pharma schließen strategische Partnerschaft, um Therapien für seltene Hauterkrankungen zu ermöglichen Die Partner gehen eine nicht-exklusive Zusammenarbeit ein, um die Erforschung und Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten für Epidermolysis bullosa (EB) voranzutreiben.

Die Kooperation vereint die Expertise von DEBRA Research in der Patientenversorgung und im Pharmabereich mit der weitreichenden Erfahrung von LEO Pharma in der medizinischen Dermatologie. München, Deutschland und Ballerup, Dänemark, 5. Februar 2025 - Die DEBRA Research GmbH, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Forschung sowie der Interessenvertretung und Unterstützung von Menschen mit Epidermolysis bullosa (EB) widmet, und LEO Pharma, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Dermatologie, gaben heute ein nicht-exklusive strategische Partnerschaft bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Ressourcen für die Suche nach vielversprechenden Ansätzen auszubauen und zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen, um die Entwicklung lebensverändernder Behandlungsmöglichkeiten für EB zu beschleunigen. Die Partner setzen sich dafür ein, grundlegende Fortschritte für EB-PatientInnen und ihre Familien zu erzielen und neue innovative Medikamente für diese schwerwiegende Hauterkrankung verfügbar zu machen. "Wir freuen uns, diese nicht exklusive Partnerschaft mit LEO Pharma bekannt zu geben, einem Unternehmen, das eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Medikamenten für schwer zu behandelnde Hauterkrankungen vorweisen kann," sagte Prof. Hubert Trübel, MD, MBA, Geschäftsführer von DEBRA Research. "Diese Zusammenarbeit ist für uns eine hervorragende Möglichkeit, unsere Fachkenntnisse und Ressourcen zu bündeln, um im Kampf gegen EB entscheidende Fortschritte zu erzielen. Wir glauben an das Potenzial dieser Partnerschaft und haben großes Interesse daran, vergleichbare Möglichkeiten auch mit weiteren Organisationen zu evaluieren, die unser Engagement zur Förderung wirkungsvoller Behandlungen für EB teilen." DEBRA Research ist weltweit als Forschungsarm von DEBRA Austria tätig und konzentriert sich auf die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in praxistaugliche Behandlungsmethoden und klinische Anwendungen, um Therapien und Heilmittel für EB zu entwickeln. EB ist eine Gruppe seltener und schmerzhafter genetisch bedingter Hauterkrankungen, die dazu führt, dass die Haut sehr verletzlich ist und bei der geringsten Berührung einreißt oder Blasen bildet. Derzeit gibt es keine Heilung für EB "Da ich selbst PatientInnen mit schwerer Epidermolysis bullosa betreut habe, habe ich die verheerenden Folgen aus erster Hand erlebt. Dies ist genau die Art von dringendem medizinischem Bedarf, für den LEO Pharma eine therapeutische Lösung entwickeln möchte, die für die PatientInnen einen wirklichen Unterschied machen kann," sagte Dr. Jacob Pontoppidan Thyssen, Chief Scientific Officer & Executive Vice President von LEO Pharma. "Bei LEO Pharma bauen wir Partnerschaften auf, die uns dabei helfen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und mit unserer Expertise an den nächsten Innovationen mitzuwirken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DEBRA Research, deren umfangreiche Erfahrung in der Pharmaindustrie und Engagement für die Förderung medizinischer Forschung von unschätzbarem Wert sind. Gemeinsam können wir so viel mehr erreichen." Die Partnerschaft stützt sich auf die umfassende Erfahrung und das Renommee von LEO Pharma in der medizinischen Dermatologie sowie DEBRA Researchs pharmazeutische Expertise und Schwerpunkt auf der Patientenversorgung und wird sich insbesondere darauf konzentrieren, PatientInnen mit EB durch die beschleunigte Entwicklung neuer Medikamente zu helfen. Über DEBRA Research DEBRA Research ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von therapeutischen und kurativen Behandlungsmöglichkeiten für Epidermolysis bullosa (EB) verschrieben hat, einer seltenen und schweren genetisch bedingten Erkrankung. Als Forschungsarm von DEBRA Austria - einer 1995 gegründeten PatientInnenorganisation zur Unterstützung von Menschen mit EB - arbeitet DEBRA Research weltweit mit Wissenschaft, Biotechnologie, Pharmaindustrie, PatientInnenorganisationen und Aufsichtsbehörden zusammen, um Innovationen voranzutreiben. DEBRA Research konzentriert sich auf translationale Forschung und klinische Entwicklung, um den dringenden medizinischen Bedarf von PatientInnen mit EB zu decken. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, die Erforschung und Entwicklung von Therapien zur Verbesserung der Lebensqualität zu beschleunigen und gleichzeitig eine Zukunft anzustreben, in der EB heilbar ist - eine "Welt ohne EB". Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.debra-research.org und folgen Sie uns auf LinkedIn . Über LEO Pharma LEO Pharma ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Behandlungsstandard für Menschen mit Hauterkrankungen durch Innovation zu verbessern. LEO Pharma befindet sich im gemeinsamen Besitz des Mehrheitsaktionärs LEO Foundation und seit 2021 von Nordic Capital. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Therapien an und unterstützt damit jährlich 100 Millionen PatientInnen. LEO Pharma hat seinen Hauptsitz in Dänemark und beschäftigt weltweit 4.000 MitarbeiterInnen. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.leo-pharma.com und folgen Sie uns auf Linkedin . Kontakt DEBRA Research

Prof. Dr. Hubert Trübel, MBA, Geschäftsführer

info@debra-research.org LEO Pharma

Lars Erik Kristensen, VP, Head of Innovation

lakrs@leo-pharma.com Medienanfragen DEBRA Research

MC Services

Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

+49 89 210 2280

debra-research@mc-services.eu LEO Pharma

Jeppe Ilkjaer, Head of Media

+45 30 50 20 14

jeilk@leo-pharma.com



