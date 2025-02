EQS-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Novartis Deutschland entscheidet sich für neuen Bürokomplex im Herzen Münchens



05.02.2025 / 09:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







MEDIENMITTEILUNG

Novartis Deutschland entscheidet sich für neuen Bürokomplex im Herzen Münchens Bekenntnis zum Innovationsstandort München und zur Wirtschaftsregion Bayern



Fortsetzung des Netzwerkmodells mit direkter Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz als beste Voraussetzung für weiteres Wachstum, flexibles Arbeiten und die Zusammenarbeit mit Partnern



Nachhaltige Bauweise und multifunktionale Büroflächen unterstützen moderne und kollaborative Arbeitswelt

Nürnberg, 05. Februar 2025 - Novartis Deutschland wird im Zentrum von München einen neuen, hochmodernen Standort erhalten. Der nachhaltige Holz-Hybrid-Komplex 'The Stack' befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof der bayerischen Landeshauptstadt. Mit der Unterzeichnung eines langfristigen Mietvertrags unterstreicht Novartis erneut seine Treue zum Innovations-Hot-Spot München und dem Industriestandort Bayern, wo es seit über 100 Jahren beheimatet ist und sich dafür einsetzt, Patient*innen mit innovativen Arzneimitteln zu versorgen. Der Umzug aus den aktuellen Übergangsbüros ist nach Fertigstellung des Gebäudes für Mitte 2026 geplant.

Heinrich Moisa, Vorsitzender der Geschäftsführung Novartis Deutschland, betonte: "'The Stack' unterstützt mit seiner zukunftsgerichteten Gestaltung der Büroflächen ideal unsere neue flexible und kollaborative Arbeitsweise. Entscheidend für unsere Wahl waren auch das nachhaltige Baukonzept und die zentrale Lage, die unser 2021 angekündigtes Netzwerkmodell fortschreibt. Insgesamt bieten sich damit für uns optimale Bedingungen, um medizinische Innovationen für die Menschen in Deutschland und der Welt verfügbar zu machen."

Kern des Netzwerkmodells von Novartis Deutschland ist die jeweils zentrale Innenstadtlage der drei Büros in Nürnberg, München und Berlin mit direkter Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr mit der Perspektive, in München einen gleichwertigen Standort zu Nürnberg zu schaffen. So sind alle Standorte gut und umweltfreundlich erreichbar und optimal miteinander verbunden. Mit dem Bahnhof-zu-Bahnhof-Konzept bilden sie ein Netzwerk, das die Zusammenarbeit untereinander und mit Partnern weiter vorantreibt und so das Engagement des Unternehmens für innovative Arzneimittel unterstützt.



Außenansicht "The Stack" © AXA IM Alts/ACCUMULATA



Interior-Perspektive "The Stack" © AXA IM Alts/ACCUMULATA

Attraktive Büros für modernes Arbeiten Knapp zwei Etagen mietet Novartis in dem nach hohen Nachhaltigkeits- und Technologiestandards konzipierten neuen Bürokomplex 'The Stack'. Multifunktional gestaltbare Büroflächen und eine große Veranstaltungsfläche unterstützen eine moderne und zukunftsorientierte Arbeitsweise und legen den Fokus verstärkt auf Kooperation und Austausch. Ergänzt wird dies von gemeinschaftlich nutzbaren Räumlichkeiten wie einem Fitnessraum, einem Restaurant und einer begrünten Dachterrasse.



Über Novartis Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert. Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern, damit Patient*innen, medizinisches Fachpersonal und die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere Medikamente erreichen über 250 Millionen Menschen weltweit. In Deutschland beschäftigt Novartis rund 2.400 Mitarbeitende an sechs Standorten.

Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter https://www.novartis.de und https://www.novartis.com/ . Und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn in Verbindung. # # # Pressekontakt Novartis Deutschland Katja Minak

katja.minak@novartis.com

Novartis Pharma GmbH

presse.deutschland@novartis.com



Sophie-Germain-Straße 10

90443 Nürnberg

www.novartis.de Julia Carl

julia.carl@novartis.com









05.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com