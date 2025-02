Berlin (ots) -Überbordende Bürokratie und verklausuliertes Amtsdeutsch sind Zeitfresser und Produktivitätskiller. Mit maßgeschneiderten KI-Agenten schafft ein innovatives Start-up aus Deutschland jetzt Abhilfe: Unternehmen behalten den Überblick über wichtige Rechts- und Steuerdokumente, können Fristen zuverlässig einhalten und Behördengänge reibungslos bewältigen."Nach Berechnungen des ifo-Instituts kostet die Bürokratie die deutsche Wirtschaft jährlich 146 Milliarden Euro. Eine effizientere Verwaltung könnte das Bruttoinlandsprodukt um 4,6 Prozent steigern. Doch die vergangenen Jahre zeigen: Trotz politischer Versprechen gibt es keine Entlastung für Unternehmen, sondern eher noch mehr Auflagen und Formulare", sagt Agnieszka Walorska, Gründerin und Geschäftsführerin von mika.Das Startup entwickelt deshalb intelligente KI-Agenten, mit denen Unternehmen administrative Prozesse und Verwaltungsaufgaben einfacher bewältigen können. "Unsere KI-Anwendungen lichten den bürokratischen Dschungel. Am Ende gewinnen Unternehmen den Freiraum, den sie brauchen, um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren", sagt Digitalisierungsexpertin Walorska.Übersetzungshilfe für kompliziertes AmtsdeutschMit dem kostenlosen Behördenbrief-Übersetzer bietet mika beispielsweise ein Tool, das amtliche Schreiben analysiert, verständlich aufbereitet und anschließend klare Handlungsschritte inklusive wichtiger Fristen aufzeigt. Walorska: "Selbst gut ausgebildete Muttersprachler scheitern oft an den verschachtelten Sätzen, dem Fachjargon und den unklaren Formulierungen. Mit unserer KI entschlüsseln wir die wichtigen Informationen und erstellen einen exakten Fahrplan, damit Unternehmen genau wissen, was wann wie zu erledigen ist."Der KI-Agent wird kontinuierlich weiterentwickelt und soll in Zukunft Verwaltungsaufgaben nicht nur verständlicher machen, sondern zunehmend selbstständig erledigen - von Steuerformularen bis zur Finanzplanung. "Gerade junge Unternehmen können aufgrund von Zeit- und Personalmangel nicht in allen kniffligen Behördenfragen Experten beauftragen. Mit dem KI-Agenten haben sie nun ein Werkzeug an der Hand, mit dem sie rasch eine solide Informationsbasis und Sicherheit gewinnen, damit das Unternehmen weiter wachsen kann", sagt mika-Geschäftsführerin Walorska.Weitere Infos (https://drive.google.com/drive/folders/1vVnP1jWO5m907xwcgdEcgZ4sJcER4JDx)Über Mika (www.getmika.de):mika, ein in Berlin ansässiges GenAI-Startup, entwickelt KI-gestützte Lösungen, um kleine Unternehmen von Bürokratie zu entlasten. CEO Agnieszka Walorska, CTO Henry Müssemann und Finanzexperte Lukas Linnekuhle haben es sich zum Ziel gesetzt, administrative Hürden abzubauen und Finanzprozesse zu automatisieren.Neben einer KI-gestützten Buchhaltungs- und Steuerlösung bietet mika einen kostenlosen Behördenbrief-Übersetzer an, der Amtssprache entschlüsselt und klare Handlungsschritte vorgibt. Durch die Kombination von KI und steuerrechtlicher Expertise ermöglicht mika kleinen Unternehmen, sich auf ihr Geschäft zu konzentrieren - statt auf Bürokratie.Pressekontakt:Agnieszka M. WalorskaE-Mail: agnieszka@getmika.deTelefon: +49 170 3098 486www.getmika.deOriginal-Content von: mika, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178592/5964364