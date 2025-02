Baierbrunn (ots) -Ob es der Buddhismus ist, höhere Mächte, Engel oder Gott: Glaube kann Berge versetzen. Und verhilft vielen zu mehr Kraft und Lebensmut. Wie das aussehen kann, zeigt die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber" mit vielen Beispielen von Menschen, die ihren Weg in die Spiritualität gefunden haben."Studien zeigen, dass ein Austritt aus der Kirche nicht bedeutet, dass Menschen nicht mehr an Gott oder an ein göttliches Wesen glauben oder dass sie nicht spirituell wären", sagt Isabelle Noth, Professorin für Seelsorge, Religionspsychologie und Religionspädagogik an der Universität Bern. Allerdings gebe es heute eine größere Neigung, Dinge zu hinterfragen - und einen individuellen Glauben zu finden.Engel werden beliebterDabei werden etwa Engel beliebter. Sie stellen keine Forderungen, sondern geben ausschließlich Zuspruch. Das mache sie für viele attraktiv, sagt Religionswissenschaftler Prof. Dr. Johann Hafner von der Universität Potsdam.Fest steht: Glaube, kann sich positiv auf die Psyche auswirken: Wer sich in ein Glaubensnetz eingebunden fühlt, kann oft liebevoller, geduldiger und stärker mit Schicksalsschlägen umgehen, fühlt sich auch in schwierigen Zeiten beschützt. Das gilt auch für Menschen, die nicht an eine Kirche oder einen Gott glauben. Sie können in schweren Zeiten auf bestimmte Gedanken zurückgreifen, Rituale, ein liebendes Umfeld oder einen Spaziergang.Religionswissenschaftler Kocku von Stuckrad erklärt im Interview, wie vielfältig Spiritualität gelebt werden kann - trotz Kritik: "Im Grunde kann man das als eine Demokratisierung des religiösen Feldes betrachten. Warum auch nicht? Ich kann doch am Sonntag in die Kirche gehen, am Dienstag Zen-Meditation machen und zusätzlich Hildegard von Bingen lesen. Aber das wird dann von manchen als problematisch angesehen: von wegen das seien sich ausschließende Glaubenssätze. Doch für die Leute, die das so praktizieren, funktioniert es vielleicht sehr gut."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 02/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5964362