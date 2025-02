Die Trump-Administration nimmt in Sachen Krypto Fahrt auf. David Sacks, der neu ernannte "Krypto-Zar" von Präsident Trump, skizzierte am gestrigen Dienstag auf einer Pressekonferenz in Washington die umfassende Krypto-freundliche Agenda der neuen Regierung. Darunter auch eine mögliche Bitcoin-Reserve.Auf die Frage nach der Rolle von Krypto im kürzlich vorgeschlagenen US-Staatsfonds enthüllte Sacks, dass die Bewertung einer potenziellen Bitcoin-Reserve für die interne Arbeitsgruppe der Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...