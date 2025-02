DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Handelskonflikt belastet China-Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zur Wochenmitte uneinheitlich geschlossen. Während es an der Börse in Südkorea deutlicher nach oben ging, gaben die chinesischen Aktienmärkte nach. Im Fokus stand weiter der Handelskonflikt mit den USA. Von der Wall Street kamen positive Impulse, nachdem US-Präsident Donald Trump die angekündigten US-Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko zunächst wieder ausgesetzt hatte.

Auf dem chinesischen Festland hatten die Märkte erstmals nach der Goldenen Woche im Rahmen des Neujahrsfestes wieder geöffnet. Die Anleger konnten dort daher erst jetzt auf die vom US-Präsidenten verhängten zusätzlichen Zölle von 10 Prozent auf chinesische Importe reagieren. Peking hatte am Vortag seinerseits Vergeltungszölle auf einige US-Waren angekündigt. Bei den Anlegern schürte dies Ängste vor einem eskalierenden Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften, jedoch setzte man am Markt weiter auf Verhandlungen. An der Börse in Schanghai gab der Composite-Index um 0,6 Prozent nach. In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,0 Prozent im Minus.

Aktuelle Konjunkturdaten zeugten indessen weiter von einer schwachen Wirtschaftsentwicklung in China. So ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Januar auf 51,0 von 52,2 im Vormonat gesunken, lag aber weiter im Expansion anzeigenden Bereich.

In Tokio schloss der Aktienmarkt wenig verändert. Der Nikkei-Index stieg leicht um 0,1 Prozent auf 38.832 Punkte. Die Aktie von Toyota Motor gewann 3,1 Prozent, nachdem der Autohersteller im dritten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet und seine Gewinnprognose erhöht hatte. Indessen sind die Fusionspläne von Nissan (-4,9%) und Honda (+8,2%) anscheinend in Gefahr. Nissan ist mit den Bedingungen, die Honda für eine Fusion zugrunde legt, offenbar nicht einverstanden. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen, wollte der Nissan-Vorstand am Mittwoch zu einer Sitzung zusammenkommen. Noch sei keine endgültige Entscheidung getroffen worden, fügten die informierten Personen hinzu.

In Südkorea legte der Kospi indessen um 1,1 Prozent zu. Dass die Verbraucherpreise im Januar gegenüber dem Vorjahr stärker als erwartet um 2,2 Prozent gestiegen sind, trübte das Sentiment nicht. Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 2,0 Prozent gerechnet. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics rückte um 0,4 Prozent vor. LG Energy Solution und Samsung SDI legten um 3,6 bzw. 3,4 Prozent zu, nachdem die Regierung einen neuen Stützungsplan für die EV-Batteriebranche aufgestellt hatte. Kakao kletterten um 5,6 Prozent. Der Internetriese will gemeinsam mit OpenAI KI-Produkte entwickeln. Die Titel des IT-Dienstleisters LG CNS fielen bei seinem Börsendebüt dagegen um 9,9 Prozent.

In Australien ging es für den S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.416,90 +0,5% +3,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.831,48 +0,1% -2,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.509,27 +1,1% +4,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.229,49 -0,6% -3,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.577,33 -1,0% +3,6% 09:00 Taiex (Taiwan) 23.161,58 +1,6% +0,6% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.810,64 -0,3% +1,0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.574,03 +0,6% -4,7% 10:00 BSE (Mumbai) 78.385,39 -0,3% -0,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:29 % YTD EUR/USD 1,0399 +0,2% 1,0378 1,0307 +0,4% EUR/JPY 159,43 -0,5% 160,23 160,05 -2,1% EUR/GBP 0,8323 +0,1% 0,8317 0,8305 +0,6% GBP/USD 1,2494 +0,1% 1,2480 1,2410 -0,2% USD/JPY 153,36 -0,7% 154,38 155,29 -2,5% USD/KRW 1.446,51 -0,2% 1.449,58 1.460,26 -2,0% USD/CNY 7,1669 -0,2% 7,1795 7,1827 -0,6% USD/CNH 7,2780 -0,1% 7,2872 7,3150 +2,0% USD/HKD 7,7885 +0,0% 7,7869 7,7890 +0,3% AUD/USD 0,6267 +0,2% 0,6253 0,6199 +1,3% NZD/USD 0,5669 +0,3% 0,5650 0,5604 +1,3% Bitcoin BTC/USD 98.005,20 +0,3% 97.712,15 99.165,05 +3,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,47 72,70 -0,3% -0,23 +1,7% Brent/ICE 75,87 76,20 -0,4% -0,33 +2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.860,73 2.842,55 +0,6% +18,18 +9,0% Silber (Spot) 32,30 32,18 +0,4% +0,12 +11,9% Platin (Spot) 976,35 967,25 +0,9% +9,10 +7,7% Kupfer-Future 4,38 4,35 +0,5% +0,02 +8,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

