Berlin - Nach der Gewalttat an einer Schule in Schweden mit mehreren Toten hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Kondolenztelegramm an den schwedischen Premierminister Ulf Kristersson geschickt."Mit großer Bestürzung habe ich von der Gewalttat am Campus Risbergska in Örebro erfahren", so der Kanzler am Mittwoch. Er sei in Gedanken bei den Familien der Opfer dieses Angriffs. Den Verletzten wünsche er schnelle und umfassende Genesung.Bei dem Angriff am Dienstag waren mindestens elf Menschen getötet worden, darunter auch der 35-jährige Täter. Sechs weitere Personen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, fünf von ihnen wurden schwer verletzt. Informationen, die darauf hindeuten, dass der Täter aus ideologischen Motiven gehandelt haben könne, lagen der Polizei zunächst nicht vor. Die Ermittlungen dauern noch an.