DAX Verlierer: Sartorius Aktie - gestern im Handel moderat nachgegeben

Per Xetra Schluss notierten gestern (04.02.2025) 17 Aktien im Plus, 23 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Sartorius, die mit einem Abschlag von 2,57 Prozent gehandelt wurden, Merck gab um 1,74 Prozent nach, Siemens Energy verbilligte sich um 1,34 Prozent.

- Der DAX 40 Verlierer am Dienstag - Sartorius - Sartorius ISIN: DE0007165631 - WKN: 716563 - Ticker: SRT3

Die Sartorius Aktie (SRT) hat gestern per Xetra Schluss 2,57 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily - 4h Chart:

Die Aktie ist im ersten Quartal 2024 in einer Box im Bereich der 250 - 270 EUR seitwärts gelaufen. Anfang April 2024 stellte sich zunächst moderate Schwäche ein, die sich Mitte April dann ausgedehnt hat. Es ging mit einem GAP down in den Bereich der 225 EUR. Die Aktie konsolidierte dann länger, Mitte Mai setzte der Anteilsschein dann weiter zurück. Es ging unter die 200 EUR Marke. Nach einer kleineren Erholung Anfang Juni ging es im Handel nachfolgend dynamisch und mit Momentum abwärts. Die Aktie hat es schafft, sich nach einer kleinen Konsolidierung im Juli wieder moderat aufwärtszuschieben. Es ging im Handelsverlauf Mitte Juli mit einem großen GAP down unter die 160 EUR Marke. Das Papier konnte sich aber stabilisieren und wieder zurück an die 185 - 200 EUR schieben, ist nachfolgend übergeordnet in einer Box seitwärts gelaufen. Es hat sich Mitte Oktober zwar ein Ausbruch eingestellt, dieser kann aber als Fehlausbruch interpretiert werden. Es ging nachfolgend zunächst in die Box zurück. Im Rahmen von weiterer Schwäche setzte das Papier im November erneut unter die 170 EUR-Marke zurück, erreichte das Jahrestief 2024 (159,00 EUR) aber nicht. Seit Mitte November konsolidiert das Wertpapier. Mitte Januar hat sich moderater Kaufdruck eingestellt, der das Papier in Schlagdistanz an die 200 EUR-Marke gebracht hat. Es ging in der letzten Handelswoche mit einem GAP up an und über die 220 EUR-Marke. Die Aktie hat sich nachfolgend einige Handelstage auf diesem Level halten können, gab gestern im Handel aber moderat nach.

Die Aktie ist in den ersten drei Monaten des letzten Jahres im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 200,10 EUR) - SMA50 (aktuell bei 186,32 EUR) seitwärts gelaufen ist. Der Rücksetzer unter die 50-Tage-Linie konnte sich zunächst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 193,05 EUR) stabilisieren. Aber auch diese Durchschnittslinie wurde im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich Mitte Mai 2024 noch einmal über die SMA20 schieben, dort aber nicht festsetzen. Der Versuch im Juni über diese Durchschnittslinie zu kommen, scheiterte zunächst, der Move gelang dann erst im Juli. Die Aktie konnte im Zuge der Erholungsbewegung wieder bis an die 50-Tage-Linie laufen, kam hier aber nicht weiter. Nach einem weiteren Rücksetzer, der das Jahrestief (159,00 EUR) formatierte, ging es wieder zurück in den Dunstkreis der SMA20 - SMA50. Übergeordnet ist das Papier in den letzten Handelsmonaten im Dunstkreis dieser Linien weitergelaufen. Erst Anfang Januar gelang die Bewegung über die SMA20 bzw. die SMA50. Das Wertpapier konnte sich nachfolgend bis an und über die SMA200 schieben. Mit dem GAP hat sich die Aktie deutlich von dieser Durchschnittslinie entfernt....

