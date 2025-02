Weiterstadt (ots) -› Škoda Enyaq setzt sich im Segment,Mittlere SUV' an die Spitze aller Importautos› Škoda Scala ist Importsieger in der,Kompaktklasse'› Auto Bild hat 2024 insgesamt 111 Importmodelle getestet; Titel als,Bestes Importauto' beruht auf der höchsten Punktzahl in den Tests des JahresAuto Bild hat den Škoda Enyaq und den Škoda Scala mit dem Titel,Bestes Importauto 2024' ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte die Fachzeitschrift insgesamt 189 Fahrzeuge getestet, darunter 111 Importmodelle. Mit den jeweils besten Testergebnissen im Jahresverlauf gewinnt das vollelektrische SUV-Modell Enyaq den Titel,Bestes Importauto' im Segment,Mittlere SUV', der Kompaktwagen Scala erweist sich als Nummer eins in der,Kompaktklasse'.Im Test überzeugt der Škoda Enyaq als "praktisches E-SUV mit viel Platz", hoher Funktionalität, harmonisch abgestimmtem Fahrwerk, guten Fahrleistungen und seiner großen Reichweite. Im Fazit heißt es: "Der Škoda zeigt sich durchdacht, klug eingerichtet, fährt souverän." Mit 590 Punkten holt er das beste Ergebnis aller Importmodelle, die Auto Bild 2024 im Segment,Mittlere SUV' getestet hat. Dafür erhält er jetzt die Auszeichnung,Bestes Importauto 2024' in seiner Klasse. Im Januar hat Škoda die zweite Generation des erfolgreichen Elektro-SUV vorgestellt. Der neue Škoda Enyaq will die Erfolgsgeschichte des Vorgängers fortsetzen und überzeugt mit umfangreicherer Serienausstattung, verbesserter Aerodynamik, digitalen Neuerungen, nachhaltigen Materialien sowie Elementen der neuen Designsprache Modern Solid.Der Škoda Scala trat in der,Kompaktklasse' zum Vergleichstest an. Sein Titel als,Bestes Importauto 2024' beruht darauf, dass er mit 566 Punkten das beste Ergebnis aller importierten Kompaktmodelle erzielte, die Auto Bild im vergangenen Jahr getestet hat. Als "handlich und komfortabel" sowie "angenehm fahraktiv" beschreiben die Tester den Scala. Zudem überzeugt er, typisch Škoda, mit großem Platzangebot. "Mit 1.410 Litern schluckt der Scala das meiste Gepäck", stellt Auto Bild fest. Seit der Modellaufwertung Anfang 2024 punktet der Scala mit nachgeschärftem Design, einem größeren Angebot an Assistenzsystemen und neu aufgestelltem Ausstattungsangebot.Zum siebten Mal hat Auto Bild die besten Importautos eines Jahres gekürt. In jeweils 17 Kategorien haben die Experten insgesamt 189 Modelle umfangreich geprüft, bei 111 davon handelt es sich um Importfahrzeuge. Die Ergebnisse veröffentlicht die Auto Bild in der Ausgabe 7/2025. Zudem stehen sie online auf www.autobild.de bereit.Zusätzlich zur Auszeichnung,Beste Importautos' sicherte sich Škoda 2024 weitere Erfolge bei Auto Bild. So triumphierte die Marke mit drei Titeln beim,Firmenwagen Award 2024' (https://www.skoda-media.de/press/detail/4393/) und holte gleich fünf Siege bei der Leserwahl,Die besten Marken in allen Klassen' (https://www.skoda-media.de/press/detail/4295/). Dabei wählten die Teilnehmer Škoda außerdem zur beliebtesten Volumenmarke. Für seinen erstklassigen Werterhalt zeichnete Auto Bild 2024 den Škoda Superb Combi als,Wertmeister 2024' (https://www.skoda-media.de/press/detail/4363/)aus. Zu den renommiertesten Auszeichnungen der Automobilbranche zählt das,Goldene Lenkrad' (https://www.skoda-media.de/press/detail/4388/). Hierfür stimmen Leserinnen und Leser von Auto Bild und Bild am Sonntag ab: 2024 gewann der Škoda Octavia Combi RS (Octavia Combi RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - G) die begehrte Trophäe.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5964801