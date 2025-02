New York (ots/PRNewswire) -Die neuen 19 Degree-inspirierten Kopfhörer vereinen das ikonische TUMI-Design mit erstklassiger KlangtechnologieDie internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI gibt heute eine vielversprechende Zusammenarbeit mit der Premium-Audiomarke Master & Dynamic bekannt. Das erste Produkt dieser mehrjährigen Partnerschaft ist ein Paar hochmoderner Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und den prägnanten 19 Degree-Designdetails von TUMI. Diese Kooperation ist eine nahtlose Verbindung aus technischer Präzision und künstlerischem Ausdruck und vereint mühelos das Beste beider Marken."Unsere Kunden erwarten von TUMI nur das Beste. Deshalb haben wir uns mit Master & Dynamic zusammengetan - einer Marke, die für die Herstellung hochwertiger Audioprodukte bekannt ist", so Victor Sanz, Creative Director bei TUMI. "Diese Zusammenarbeit bringt zwei scheinbar verschiedene Welten zusammen, die sich in Wirklichkeit harmonisch ergänzen. Wenn die ikonischen Konturen von 19 Degree mit der überlegenen Technik von Master & Dynamic kombiniert werden, ist das Ergebnis nicht nur ein hochwertiges technisches Gerät, sondern ein Kunstwerk."Die MW09 Active Noise-Cancelling True Wireless Earphones wurden für eine überragende Performance und Langlebigkeit entwickelt und bieten eine Wasserdichtigkeitsklasse von IP54 und ein modernes 6-Mikrofon-Gesprächssystem mit Unterdrückung von Windgeräuschen. Die Kopfhörer sind in zwei eleganten Farben erhältlich - Schwarz und Silber - und wurden so konzipiert, dass sie die legendäre 19 Degree-Aluminiumkollektion von TUMI komplementieren. Diese Markteinführung ist erst der Anfang, denn TUMI wird im Verlauf des Jahres weitere Kollektionen aus dieser spannenden Kooperation vorstellen."Reisen war schon immer Teil der DNA von Master & Dynamic, und Sound spielt bei jeder Reise eine wesentliche Rolle", so Jonathan Levine, CEO und Gründer von Master & Dynamic. "Die Partnerschaft mit TUMI - einer Marke, die dafür bekannt ist, dass sie Schönheit, Funktionalität und Langlebigkeit miteinander verbindet - ergab sich wie von selbst. Gemeinsam haben wir eine Sammlung von leistungsstarken Soundtools für Weltreisende entwickelt."Die MW09 Active Noise Cancelling Earphones werden zum Preis von 450 US-Dollar im Handel erhältlich sein und sind weltweit auf TUMI.com, in ausgewählten TUMI Retail Stores und auf masterdynamic.com zu finden.Informationen zu TUMISeit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reise und Performance, die alle Aspekte des mobilen Lebens verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. Mehr über TUMI finden Sie unter TUMI.com.TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.TUMI Medienkontakte TUMIJerad HulseJerad.hulse@tumi.comInformationen zu Master & Dynamic Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat die in New York ansässige Luxus-Audiomarke Master & Dynamic eine Vielzahl preisgekrönter Audioprodukte auf den Markt gebracht, die von kabelgebundenen und kabellosen Kopfhörern bis hin zu kabellosen Lautsprechern reichen. Erst kürzlich wurden die MW75 Active Noise-Cancelling Headphones für sein erstklassiges Design mit dem Red Dot Award: Product Design 2023 ausgezeichnet. Mit viel Liebe zum Detail und zur Handwerkskunst entwickelt Master & Dynamic mit großer Leidenschaft formschöne und technisch ausgefeilte Audiogeräte, die Ihnen helfen, sich zu konzentrieren, sich inspirieren zu lassen und Ihre Gedanken zu beflügeln.Die Produkte von Master & Dynamic sind modern und zeitlos zugleich. Sie werden aus den besten Materialien hergestellt und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt, sodass ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ästhetik, Stärke, Komfort und außergewöhnlichem Klang entsteht. Durch die Zusammenarbeit mit weltbekannten Luxusmarken wie Louis Vuitton und Mercedes-Benz ist Master & Dynamic davon überzeugt, dass Perfektion eine niemals endende Reise ist, die einen dynamischen Ansatz erfordert. Erleben Sie die gesamte Kollektion unter www.masterdynamic.com und beteiligen Sie sich an der Diskussion unter @masterdynamic.Master & Dynamic - Medienkontakte Sarah DominguezSarah.Dominguez@masterdynamic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2605895/TUMI___MW09_Active_Noise_Canceling_Earphones_in_Black.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2605896/TUMI___MW09_Active_Noise_Canceling_Earphones_in_Silver.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-gibt-mehrjahrige-partnerschaft-mit-master--dynamic-bekannt-302367759.htmlOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103718/5964860