Spaniens Regierung will die 37,5-Stunden-Woche für Arbeiter und Angestellte einführen. Ob die Gesetzesinitiative der linken Arbeitsministerin eine Mehrheit im Parlament findet, ist aber unsicher. Spaniens links-sozialistische Regierung will, dass die Menschen in ihrem Land künftig weniger arbeiten - bei gleichem Gehalt. Die maximale wöchentliche Arbeitszeit soll von bisher 40 auf 37,5 Stunden sinken. So hat es das Kabinett von Regierungschef Pedro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...