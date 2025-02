CUPERTINO, Kalifornien (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Apple gerät in China in den Fokus von Behörden, die die Geschäftspraktiken des iPhone-Herstellers unter die Lupe nehmen. Die Aktie von Apple Inc. (Nasdaq: AAPL, ISIN: US0378331005) fällt heute im vorbörslichen Handel in den USA...

Den vollständigen Artikel lesen ...