Amie Savage: Kunst gegen AusgrenzungFilm von Heike EblingBitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Amie Savage (23) wird mit einer Gelenksteife, kurz AMC, geboren. Heute ist Amie Savage Künstlerin, Studentin, Podcasterin und engagierte Aktivistin für Menschen mit Behinderung."Ich habe mich Gott sei Dank nie in Frage gestellt, sondern im Gegenteil,diese Gesellschaft", sagt die 24-Jährige. Ihrer Leidenschaft für die Kunst geht Amie Savage nach, indem sie mit dem Mund zeichnet und malt - vor allem digital.Zur Mundmalerei kam sie während der Pubertät - nach dem Tod ihres Vaters und der Diskriminierung in der Förderschule: "Ich habe mich in meinem Zimmer verbarrikadiert, Animes geschaut und Mangas gelesen - und ich habe angefangen, zu zeichnen."Das Zeichnen und Malen ist immer noch ihre größte Leidenschaft - doch inzwischen ist Amie Savage auch Studentin der Sozialen Arbeit in Düsseldorf. An der Hochschule wirkt sie im Studierenden-Netzwerk für Studierende mit Behinderung mit. Auch online setzt sich die Inkluencerin für die Integration von Menschen ein, die nicht der Norm entsprechen: 2020 startet sie mit anderen den Podcast "InkluGang: Der erste Podcast mit Rampe" - darin dreht sich alles rund um das Thema Inklusion.Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits ab Dienstag vor der Ausstrahlung, 12.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de.Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch" und ist in der ZDFmediathek mit Gebärdensprache verfügbar.