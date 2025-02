BURBANK (dpa-AFX) - Dank eines starken Streaming-Geschäfts und dem Erfolg des Animationsfilms "Moana 2" hat das US-Medienunternehmen Walt Disney zum Start in sein neues Geschäftsjahr die Markterwartungen übertroffen. Umsatz und Gewinn fielen höher aus als erwartet, wie aus den am Mittwoch im kalifornischen Burbank von Disney vorgelegten Zahlen hervorgeht. In anderen Geschäftsbereichen, unter anderem dem TV-Geschäft und dem Betrieb der Themenparks, lief es derweil weniger rosig. Die Reaktion an der Börse fiel aber positiv aus.

Das Papier legte kurz nach Handelsbeginn an der Wall Street um 2,5 Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im Wall-Street-Leitindex Dow Jones . Einige Anleger kritisierten allerdings, dass die Prognose nicht erhöht worden sei. Händler lobten die operative Entwicklung. Es gebe weltweit zahlreiche Wachstumstreiber für Disney, hieß es. Vor allem seine Kosten habe der Konzern gut im Griff.

Die Erlöse von Disney stiegen im ersten Geschäftsquartal (Ende Dezember) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 24,7 Milliarden US-Dollar (23,9 Mrd Euro). Der bereinigte operative Gewinn zog um fast ein Drittel auf 5,1 Milliarden Dollar an. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn kletterte sogar noch etwas stärker auf knapp 2,6 Milliarden Dollar.

Das Quartal sei ein starker Start in das Geschäftsjahr gewesen, sagte Disney-Chef Bob Iger laut Mitteilung. Er sei weiterhin zuversichtlich, was die Wachstumsstrategie angehe. Auch die Aktienrückkäufe sieht er auf einem guten Weg, die im laufenden Geschäftsjahr ein Volumen von 3 Milliarden Dollar haben sollen.

Operativ erwartet das US-Unternehme im laufenden Geschäftsjahr gemäß der bestätigten Prognose weiterhin ein prozentual hohes einstelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie. Er lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 4,97 Dollar./lew/men/he