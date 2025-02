Berlin (ots) -Kay Gottschalk: AfD-Steuerreform als Antwort auf die Forderungen der Deutschen Steuer-GewerkschaftDer Vorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG), Florian Köbler, geht davon aus, dass dem deutschen Staat durch Steuerhinterziehung jährlich 100 Milliarden Euro verloren gehen und fordert daher, das Steuersystem zu vereinfachen, um mehr Personal gegen den Betrug zu haben.[Link: https://ots.de/ZpwpOH]Kay Gottschalk, stellvertretender Bundessprecher der AfD, teilt dazu mit:"Der Analyse von Herrn Köbler von der DSTG stimme ich zu. Die Steuerprogrammatik der AfD müsste ihm hierbei sehr entgegen kommen, denn wir fordern in Anlehnung an das Kirchhof-Modell mit dem Antrag 'Programm für Deutschland - Ein neuer Weg für die Ertragsteuern, Grundlegende Steuerreform zur Entlastung von Familien, Mittelstand und Unternehmen' (Links folgen unten) alle Erträge einheitlich mit 25 Prozent zu besteuern, egal ob Unternehmer, Arbeitnehmer oder Selbständiger. Außerdem sollen alle Steuerausnahmetatbestände abgeschafft werden. Der Antrag ließe sich nach unseren Berechnungen auch vollständig gegenfinanzieren.Das AfD-Steuerkonzept würde nicht nur Millionen Bürger steuerlich entlasten, sondern durch die radikale Vereinfachung - ganz im Einklang mit der Analyse der DSTG - bei den Finanzämtern erhebliche Ressourcen freisetzen, um großangelegter Steuerhinterziehung endlich wirksam begegnen zu können. Sollte sich die Analyse des DSTG bewahrheiten, könnten also mit Hilfe der AfD durch die Verhinderung von Steuerhinterziehung noch gar nicht einkalkulierte zweistellige Milliardensummen für die Staatskasse vereinnahmt und damit der Gegenfinanzierungsspardruck gelindert und/oder das Geld für anderweitig sinnvolle Zwecke verwendet werden. Das wäre eine Win-Win-Situation für den Staatshaushalt und die rechtstreuen Steuerzahler."[https://ots.de/CrGl44][BT-Drucksache 20/13356 https://dserver.bundestag.de/btd/20/133/2013356.pdf]Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5964914