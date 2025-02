Das nordamerikanische Schnelllade-Joint-Venture Ionna hat seinen ersten Ladepark in Apex (North Carolina) offiziell eröffnet. Drei weitere Standorte sind bereits in Betrieb und sollen noch in dieser Woche eröffnet werden. In diesem Jahr will Ionna mehr als 1.000 weitere Schnellladepunkte in Betrieb nehmen. Das von BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis und Toyota gegründete Joint Venture begann im Oktober 2024 mit dem ...

