Saarbrücken (ots) -Viele Menschen im Saarland halten die Situation in Gesundheit und Pflege für eines der drängenden Themen vor der Bundestagswahl. Pflegebedürftige finden immer schwerer einen Heimplatz oder einen ambulanten Dienst, pflegende Angehörige geraten dadurch immer stärker unter Druck und müssen vielfach die eigene Berufstätigkeit aufgeben. Im Wahlkampf spielt das alles aber bisher kaum eine Rolle.Die Landesgruppe Saarland des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) fragt deshalb am 10. Februar 2025 um 17 Uhr im Schlosskeller des Saarbrücker Schlosses (Schlossplatz 1-15 in 66119 Saarbrücken): Hat die Politik die Pflege vergessen?Eingeladen sind Pflegebedürftige und pflegende Angehörige ebenso wie Trägervertreter und Pflegekräfte, um direkt mit den anwesenden Politikerinnen und Politikern über ihre Situation zu sprechen.Nach einem Grußwort von Dr. Carolin Lehberger (Regionalverbandsdirektorin des Regionalverbandes Saarbrücken) diskutieren unter der Moderation von Jürgen Bender (Pflegebeauftragter des Saarlandes) die Politiker David Maaß (SPD), Roland Theis (CDU) und Volker Morbe (Bündnis 90/ Die Grünen) die notwendigen pflegepolitischen Maßnahmen in der nächsten Legislaturperiode und gehen in den direkten Austausch mit dem Publikum.Eine Anmeldung ist nicht notwendig