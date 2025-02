Bruck an der Mur (ots) -Zwischen dem Steirischen Semmering, dem Mariazellerland und dem Hochschwab schlägt das grüne Herz Österreichs besonders kräftig: Willkommen in der Hochsteiermark, einer Region, die den Begriff Erholung neu definiert - auf zwei Rädern als auch auf zwei Beinen.850 Millionen Bäume machen die Hochsteiermark zum grünen Herzstück Österreichs. Ob auf ausgedehnten Wander- und Radtouren vor imposantem Bergpanorama oder beim entspannten Innehalten in der Natur - hier kommen Körper und Geist in Schwung.Natur pur zum Durchatmen und AuftankenDie Hochsteiermark ist ein Paradies für Naturliebhaber und Abenteurer. Egal, ob Sie auf den sanften Almwiesen der Waldheimat entspannen oder die mächtigen Gipfel des Hochschwabgebiets erklimmen möchten - hier spürt man die Kraft der Natur in jeder Pore.Die hochsteirischen Themenwanderwege begeistern Jung und Alt und eignen sich perfekt für Familienausflüge - vom Bründlweg (höchstgelegener Barfußweg) bis zum Stanzer Sonnenweg, dem Jakobusweg und dem Hob mi gern Steig. Auch der Klimawandelweg und der Wald der Sinne im Naturpark Mürzer Oberland sind eine Wanderung wert.Fans von anspruchsvollerem Gelände oder von höhenmeterlastigen Touren kommen dabei keinesfalls zu kurz und können sich auf die Gipfelmomente am Hochschwab, am Rennfeld oder auf der Hohen Veitsch freuen.Zwei Räder - unendliche Möglichkeiten: Berge, Täler, FlüsseAdrenalinjunkies und auch Genussradler werden in der Hochsteiermark geniale Radmomente erleben. Es gibt Radwege für jedes Alter, jede Könnerstufe und jeden Geschmack. Entlang der Flüsse oder am Weg hinauf ins Gebirge, immer begleitet von herrlichem Bergpanorama.Touren-Tipp: Der "Wind+Bike Park Pretul" - die Mountainbike-EXTREM-Variante für alle, die eine Challenge suchen. Etwas ruhiger ist die kürzere Strecke rauf auf die Pretul mit Ziel und Einkehr beim Roseggerhaus.Die Hochsteiermark ist auch die ideale Destination für Motorradtouren. Von sanften Kurven bis zu anspruchsvollen Pass-Straßen bietet die Region alles, was das Biker-Herz begehrt. Neun hochsteierische Tourentipps und viele weitere Infos rund um das Thema Motorrad in der Hochsteiermark werden im neuen Motorradfolder zu finden sein. Die Routen sind natürlich auch über das Tourenportal auf www.hochsteiermark.at und eine eigene Landingpage zum Thema Motorrad abzurufen.Bewegung macht hungrigDie Hochsteiermark stillt diesen Appetit auf höchstem Niveau. Mit regionalen Spezialitäten wie dem Fedlkoch und den Hochsteirernudeln zeigt sich die Hochsteiermark von ihrer geschmackvollsten Seite. Noch nie gehört? Dann wird es Zeit, die Hochsteiermark zu entdecken und sich durchzukosten!Beim Einkehrschwung, von urigen Hüttenwirten bis hin zu ausgezeichneten Haubenlokalen, erleben Sie die steirische Kulinarik und Gastfreundschaft in vollen Zügen. Ob frische, regionale Schmankerl oder kreative Gourmetkreationen par excellence - die Hochsteiermark lässt die Feinschmecker-Herzen höherschlagen.Es ist also höchste Zeit, die leeren Batterien wieder aufzutankenOb Abenteuer oder Entspannung, Genuss oder Bewegung, oder schlichtweg die Kombination davon. Lassen Sie sich von der Ursprünglichkeit und Vielfalt dieser Region verzaubern und entdecken Sie den nordöstlichsten Teil vom grünen Herz Österreichs.Aktuelle Messetermine: Schnuppern Sie schon jetzt die frische Luft der Hochsteiermark und tauchen Sie in die steirische Bergwelt ein, beim Hochsteiermark-Stand auf der Messe REISEN & CARAVANING Hamburg (6. - 9. Februar 2025) oder der f.re.e München (19. - 23. Februar 2025).Pressekontakt:Tourismusverband HochsteiermarkHerzog-Ernst-Gasse 2A-8600 Bruck an der MurTel. +43 3862 55020Mail: tourismus@hochsteiermark.atWeb: www.hochsteiermark.atredaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Erlebnisregion Hochsteiermark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177464/5964960