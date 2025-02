Der US ISM Services PMI in den USA ist zu Beginn des neuen Jahres leicht gesunken. - Der US Dollar Index bleibt tief im negativen Bereich unter 107,50 - Die Wirtschaftstätigkeit im US-Dienstleistungssektor expandierte im Januar weiter, wenn auch langsamer als im Dezember, als der ISM Services PMI von 54 auf 52,8 zurückging. Dieser Wert lag unter ...

