Berlin (ots) -Der Kanzler hat es im Schlussspurt nicht leicht. Die erhoffte Aufholjagd will nicht so recht vom Fleck kommen, mag sich CDU-Chef Friedrich Merz auch noch so bemühen. Und nun rieseln auch noch Spekulationen wie giftige Luftschlangen aus den Höhen der Berliner Gerüchteküche, wonach ihn SPD-Co-Chef Lars Klingbeil nach dem Aus der Ampelregierung mindestens zweimal bedrängt haben soll, Boris Pistorius in Sachen Kanzlerkandidatur den Vortritt zu lassen. Ob das stimmt, wird man wohl erst viel später erfahren.