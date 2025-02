XRP-Kurs: Nach 25% Einbruch droht weiterer Rückgang?

Der XRP-Kurs verzeichnete zu Beginn der Woche einen dramatischen Einbruch von fast 25 Prozent. Dies geschah, nachdem die Kryptowährung in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rallye von 0,50 USD auf über 3,30 USD hingelegt hatte und damit nahe an ihr Allzeithoch von 3,40 USD aus dem Januar 2018 herangekommen war.

Mehrere Faktoren für den Kurseinbruch verantwortlich

Die Gründe für den aktuellen Kursrückgang sind vielfältig. Ein wesentlicher Faktor sind die von Donald Trump am 1. Februar angekündigten Strafzölle von 25 Prozent auf Importe aus Kanada, Mexiko und China.

Zusätzlich wurde die Situation durch die monatliche Freigabe von 400 Millionen XRP-Token aus dem Treuhandkonto verschärft. Diese Token hatten zum Zeitpunkt der Transaktion einen Wert von 1,136 Milliarden USD, was zu einer erhöhten Marktvolatilität führte.

