© Foto: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn

Nach einem fulminanten Jahr 2024 ist der Bitcoin-Kurs im Einklang mit den restlichen Finanzmärkten im ersten Quartal 2025 ein wenig ins Stolpern geraten. Steigende Zinsen an den Anleihemärkten, angepasste Erwartungen an die Zinssenkungspläne der Federal Reserve und ein weiter aufwertender Dollar sorgen für Gegenwind. Dennoch liefert das Jahr 2025 das fundamentale Setup dafür, dass der Bitcoin-Preis in ungeahnte Höhen steigen kann. Als maßgebliche Treiber für einen Anstieg in den hohen sechsstelligen Dollarbereich kann man vier Hauptgründe ausmachen: Die "Dollar-Milkshake-Theory" und eine geldpolitische Antwort Die sogenannte Dollar-Milkshake-Theory beschreibt die Dynamik, dass der Dollar …