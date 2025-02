Wall Street Pepe bei 69,5 Mio. USD und könnte Pepe Unchained übertreffen

Der Vorverkauf der Krypto-Trading-Community Wall Street Pepe hat mittlerweile 69,5 Mio. USD erzielt und bewegt sich schnell an die Marke von 70 Mio. USD. Somit konnte die Kleinanleger-Armee mit Ansteuerung des Ausverkaufs in spätestens 11 Tagen allein über die vergangene Woche weitere 7 Mio. USD einbringen.

Mit diesen Finanzmitteln soll eine Gruppe für Trader und Investoren gegründet werden, in welcher sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen und zu einem der größten Krypto-Wale vereinen, der besonders gewaltigen Welle schlagen kann und in den wilden Krypto-Gewässern nicht so leicht ins Taumeln kommt.

Aktuell liegt das Verkaufstempo von Wall Street Pepe bei mehr als 1 Mio. USD pro Tag. In der nächsten Zeit könnte sich dieses sogar noch einmal beschleunigen, da sich die Anleger auf die letzten Coins zum rabattierten Preis stürzen, bevor $WEPE unmittelbar danach möglicherweise an den Tier-1-Kryptobörsen eingeführt wird.

All dies vergrößert die Chance, dass Wall Street Pepe den erfolgreichsten Presale 2024, Pepe Unchained, übertrifft, der 73 Mio. USD eingeworben hat. Noch ist etwas Zeit übrig, sodass auch $WEPE Geschichte schreiben könnte.

Wall Street Pepe könnte Rekord von Pepe Unchained in dieser Woche brechen

Schon seit Beginn hat sich der Presale von Wall Street Pepe deutlich besser als der von Pepe Unchained entwickelt. So wurde dieser erst vor zwei Monaten gestartet und hat bereits dieselbe Finanzierungssumme erreicht, für welche $PEPU fünf Monaten benötigte, der wieder bedeutende Marktanteile von Solana auf Ethereum bringen soll.

Dafür hat Pepe Unchained eine eigene Skalierungslösung mit schnellen und günstigen Transaktionen entwickelt sowie für diese unterschiedliche Angebote wie ein Launchpad herausgebracht. Dies ist auch einer der Gründe für den jüngsten Kursanstieg.

Pump Pad is now live.



Learn more about how to pump below - Pepe Unchained (@pepe_unchained) February 3, 2025

Wall Street Pepe befindet sich fortan nur noch weniger als 4 Mio. USD von derselben Finanzierungssumme wie Pepe Unchained entfernt, wobei noch 11 Tage verbleiben. Basierend auf dem Verkaufstempo von über 1 Mio. USD könnte er seinen Vorgänger sogar übertreffen. Zudem hätte das Projekt dasselbe Finanzierungsziel 60,48 % früher erreicht.

Dies zeigt das größere Potenzial, welches die Investoren in Wall Street Pepe erkannt haben. Pepe Unchained konnte im Vergleich zu seinem initialen Vorverkaufspreis um 757 % steigen und befindet sich derzeit mit 0,01187 USD noch immer 48,38 % über seinem Anfangspreis von 0,008 USD. Möglicherweise könnte sich Wall Street Pepe sogar noch besser entwickeln.

Eric Trump bringt $ETH zum Steigen! Kann $WEPE folgen?

Die aktuelle US-Regierung von Donald Trump hat einen besonders positiven Einfluss auf die Kryptoindustrie. So sind seinetwegen unter anderem Coins aus dem politischen Spektrum stark gestiegen, von denen einige sogar direkt von ihm herausgegeben wurden und es unter die Top 10 geschafft haben.

Allerdings erstreckt sich der Einfluss der Familie Trump noch deutlich weiter als über den Memecoin-Sektor. So haben die Äußerungen seines Sohnes Eric Trump den Ethereum-Kurs innerhalb nur eines Tages um 10 % in die Höhe getrieben.

So schrieb dieser in den sozialen Medien, dass es ein günstiger Zeitpunkt für ein Investment in Ethereum wäre. Dennoch hat er dafür keine genaue Begründung gebracht und fügte vor einem Editieren ebenfalls hinzu, dass es ihm seine Anhänger später danken könnten.

In my opinion, it's a great time to add $ETH. - Eric Trump (@EricTrump) February 3, 2025

Möglicherweise verfügt Eric Trump über Insiderinformationen, welche auch künftig noch einen Einfluss auf Ethereum haben. Sofern Ethereum zur neuen Heimat für die Memecoins wird, dürften Anbieter wie Pepe Pump Pad zu den großen Gewinnern gehören, wenn stattdessen auf ihm Memecoins wie $TRUMP und $MELANIA für seine Frau gestartet werden oder auf ihn migrieren.

Diese beiden Coins haben zu einem starken Anstieg des Handelsvolumens auf Solana und deren Gebühreneinnahmen geführt. Somit hat SOL schnell ein neues Allzeithoch erlangt, was jedoch auch das Netzwerk belastet hat. Pepe Unchained könnte mit seinen attraktiveren Konditionen wieder die Netzwerkaktivität auf Ethereum zurückholen und ebenso stark profitieren.

Aber auch Wall Street Pepe ist Nutznießer einer höheren Aktivität der ETH-Chain. Analysten wie Claybro sind optimistisch gestimmt und geben dem $WEPE-Coin ein Steigerungspotenzial von 15x, sobald von den Kryptobörsen eingeführt wurde.

Nur noch 11 Tage für Vorverkaufsangebot von Wall Street Pepe

Nun ist nicht mehr viel Zeit nach, um die rabattierten $WEPE-Coins vor der Markteinführung zu erwerben, wobei der Vorverkauf auch schon deutlich früher abgeschlossen sein kann, wenn das FOMO weiter zunimmt und sich viele die Zugangscoins für die Community günstig sichern wollen.

Auf der Website von Wall Street Pepe können die Coins nach der Verbindung mit einer Wallet gekauft werden, wobei die auf Presales spezialisierte Best Wallet in dieser Hinsicht einzigartige Vorteile bietet.

Dies sind nicht nur exklusive Frühzugänge, Projekt-Screener mit guten Prognosefähigkeiten und Preisvergleiche für Kryptotransaktionen. Ebenso bietet sie Zugang zu Web3-Anwendungen, passive Einkommen und eine besonders hohe Flexibilität.

Schließen Sie sich der Gemeinschaft von Wall Street Pepe über X und Telegram an, um mit der Community in Kontakt zu treten und früh von den neuesten Updates zu erfahren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.