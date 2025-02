Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hilden (IRW-Press/05.02.2025) - 5. Februar 2025 - Nach vorläufigen, noch untestierten Zahlen hat die ÖKOWORLD-Gruppe im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von rund 62 Mio. € (Vorjahr 63,6 Mio. €) und einen Konzernjahresüberschuss von rund 27 Mio. € (Vorjahr 21,6 Mio. €) erwirtschaftet. Der Umsatz liegt im Rahmen des zuletzt im September 2024 aktualisierten Ausblicks. Für das Ergebnis hatte der Vorstand im September einen Wert bei oder über dem Vorjahreswert prognostiziert. Ursachen für die Planüberschreitung sind insbesondere starke Kostensenkungen, ein höheres Finanzergebnis als geplant sowie eine höhere Stichtagsbewertung der im Umlaufvermögen gehaltenen eigenen Fonds. Gegenläufig erhöhte sich der Aufwand um Rückstellungen im Zusammenhang mit Personalveränderungen.

Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses und des Jahresabschlusses ist für Mai 2025 vorgesehen.

ÖKOWORLD AG, Hilden

Der Vorstand

(Ende)

