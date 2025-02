KIEW (dpa-AFX) - Kurz vor erwarteten Initiativen der USA für ein Ende des Ukraine-Kriegs hat der britische Außenminister David Lammy Kiew besucht und dem angegriffenen Land weitere Unterstützung zugesagt. "Wir sind entschlossen, die Ukraine in die stärkstmögliche Position zu bringen sowohl im Kampf gegen Russland als auch darüber hinaus", sagte Lammy nach britischen Angaben.

Er erinnerte daran, dass London und Kiew im Januar einen Vertrag über Partnerschaft auf 100 Jahre geschlossen haben, um die Zukunft der Ukraine langfristig zu sichern. Er traf in der ukrainischen Hauptstadt mit seinem Kollegen Andrij Sybiha sowie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammen. Dabei brachte er Hilfen von 55 Millionen britischer Pfund (66 Millionen Euro) für soziale Projekte und den Ausbau erneuerbarer Energien in der Ukraine mit.

Das Vereinigte Königreich ist - wenn auch nicht als EU-Mitglied - ein wichtiger Unterstützer der Ukraine in Europa. Dabei liefert es nicht nur Waffen an Kiew. Die Militärmacht Großbritannien könnte auch bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Ende der Kämpfe eine Rolle spielen. Die neue US-Administration von Präsident Donald Trump will ein Ende des seit fast drei Jahren dauernden Krieges erreichen. Es gibt Kontakte nach Kiew wie nach Moskau, wobei der genaue Plan der USA noch unbekannt ist./fko/DP/he