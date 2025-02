Von Lenovo in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass 42 Prozent der globalen Organisationen planen, Anwendungsfälle für generative KI zu institutionalisieren

37 Prozent des Managements stehen KI weiterhin skeptisch gegenüber

Laut einer neuen, von Lenovo in Auftrag gegebenen IDC-Studie bestätigen Führungskräfte und IT-Entscheidungsträger, dass der Einsatz von KI ein Mainstream-Niveau erreichen wird, da Unternehmen einen größeren Teil ihrer IT-Budgets für KI-Implementierungen aufwenden. Das neue globale 2025 CIO Playbook mit dem Titel It's Time for AI-nomics hebt hervor, dass sich die Erwartungen der IT-Entscheidungsträger weltweit an die KI-Ausgaben bis 2025 im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifachen werden. Zu den entscheidenden Herausforderungen gehören jedoch die ungewissen finanziellen Erträge aus diesen Investitionen und die Lücken in der organisatorischen Bereitschaft.

Nachweis des ROI: Die größte Hürde

Während die meisten KI-Anwendungsfälle die geschäftlichen Erwartungen erfüllt haben, bleibt der Nachweis der Rendite dieser Investitionen eine Herausforderung finanzielle Risiken und ungewisse ROI gelten als die größten Hindernisse für die Einführung von KI. Dieses Spannungsverhältnis wird durch die Diskrepanz zwischen wachsenden KI-Investitionen und weit verbreiteten Zweifeln der Entscheidungsträger an ihrem Wert noch verstärkt. Trotz des prognostizierten Anstiegs der KI-Ausgaben sind sich die Entscheidungsträger in der Wirtschaft nicht einig, was die Auswirkungen der KI angeht. Das CIO-Playbook ergab, dass 37 des Managements weiterhin skeptisch sind oder Vorbehalte gegenüber KI haben, während etwa 9 von 10 KI-Anwendern, die hauptsächlich aus IT-Fachleuten bestehen, angaben, dass KI ihre Erwartungen erfüllt hat. Dies verdeutlicht die erhebliche Kluft zwischen dem ungebundenen Potenzial der KI und dem Vertrauen der Unternehmen.

Beschleunigte Einführung generativer KI

IT-Führungskräfte gehen davon aus, dass KI 2025 fast 20 der Technologiebudgets ausmachen wird, was auf die beschleunigte Einführung von Anwendungsfällen für generative KI zurückzuführen ist. Während derzeit nur 11 der Unternehmen GenAI-gestützte Anwendungen einsetzen, wird sich diese Zahl im kommenden Jahr voraussichtlich fast vervierfachen und auf 42 steigen. Es wird erwartet, dass IT-Abteilungen, Softwareentwicklungs- und Marketingabteilungen den höchsten Anteil an GenAI-Anwendungen verzeichnen werden.

"KI ist ein Marathon und ein Sprint es sind parallele Anstrengungen erforderlich, um Systeme schnell zu modernisieren und gleichzeitig die Zukunftssicherheit der Technologie-Stacks zu gewährleisten", so Ken Wong, Präsident der Solutions Services Group von Lenovo "Unsere Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen das Design, die Bereitstellung und die Integration von KI-Lösungen vereinfachen müssen, um die Auswirkungen dieser Investitionen zu demonstrieren. Dies wird das Vertrauen stärken und zukünftige Investitionen fördern."

Herausforderungen bei der organisatorischen Bereitschaft

Die Untersuchung zeigt auch einige Herausforderungen bei der organisatorischen Bereitschaft auf. Während ethische Fragen und Vorurteile in Bezug auf KI und maschinelles Lernen als der komplexeste oder riskanteste Aspekt von KI genannt wurden, verfügt mehr als die Hälfte der globalen Unternehmen nicht über eine Richtlinie für Governance, Risk und Compliance (GRC) im Bereich KI. Um die mit KI-Agenten und -Assistenten versprochenen überzeugenden Produktivitätssteigerungen zu erzielen, müssen Unternehmen auch ihre Mitarbeiter schulen und weiterbilden, ihre IT-Systeme modernisieren, um diese Tools effektiv zu integrieren, und organisatorische Prozesse etablieren, die bei der ethischen und verantwortungsvollen Nutzung dieser Tools helfen.

Datenqualität: Ein entscheidender Erfolgsfaktor

Der AI-nomics Report unterstreicht auch die grundlegende Bedeutung der Datenqualität für eine erfolgreiche KI-Implementierung. Die Gewährleistung der Datenhoheit und -konformität sowie die Verfügbarkeit hochwertiger Daten wurden als die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Implementierung genannt, während KI-Misserfolge am häufigsten durch Datenqualitätsprobleme, IT-Kosten und die Integration von KI in bestehende Systeme und Prozesse verursacht werden. Zu diesem Zweck gaben 33 der Befragten an, dass ihre Organisationen in den nächsten 12 Monaten Datenverwaltungsfunktionen entwickeln werden.

Der Bedarf an qualifizierten Partnerschaften

Trotz der Dringlichkeit, KI-Agenden voranzutreiben, erkennen Unternehmen, dass sie dies nicht im Alleingang schaffen können. Der Mangel an qualifiziertem Fachwissen ist der häufigste Grund dafür, nicht in KI zu investieren, während die Studie ergab, dass der Zugang zu Partnern mit starken KI-Fähigkeiten nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche KI-Implementierung ist.

"Um die transformative Kraft der KI zu nutzen, benötigen Unternehmen eine datengesteuerte Strategie, die Skalierbarkeit, Interoperabilität und greifbare Geschäftsergebnisse gewährleistet", so Ashley Gorakhpurwalla, Präsident der Infrastructure Solutions Group von Lenovo "Wir bei Lenovo sind der Meinung, dass ein hybrider KI-Ansatz die nahtlose Integration und Aktivierung privater und öffentlicher Modelle unerlässlich ist, um skalierbare Lösungen bereitzustellen, messbare Ergebnisse zu erzielen und die KI-gestützte Unternehmenstransformation zu beschleunigen."

Entdecken Sie das vollständige 2025 CIO Playbook

Weitere Informationen zu den Hybrid-KI-Angeboten von Lenovo finden Sie unter:

Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA at Lenovo Tech World

Lenovo for Hybrid AI

Lenovo AI Services

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 steht und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten betreut. Lenovo hat sich auf die kühne Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf. Das Unternehmen bietet ein Pocket-to-Cloud-Portfolio aus KI-fähigen, KI-fähigen und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungs-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Die kontinuierlichen Investitionen von Lenovo in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250205990982/de/

Contacts:

Zeno Group für Lenovo: lenovossg@zenogroup.com