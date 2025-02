Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland bietet seinen Kunden eine weitere dauerhafte Preissenkung: Ab sofort sind vier Buttersorten der Lidl-Eigenmarken deutschlandweit und darüber hinaus vier weitere regional zu reduzierten Preisen erhältlich. Der Lebensmitteleinzelhändler bleibt damit seinem Anspruch treu, den Kunden hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.Diese Butterartikel werden unter anderem deutlich günstiger:- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 2,25 Euro (Grundpreis: 9,00 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,39 Euro (Grundpreis: 9,56 Euro/ Kilogramm)- Milbona Echte Irische Butter, 250 Gramm, neu 2,85 Euro (Grundpreis: 11,40 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,99 Euro (Grundpreis: 11,96 Euro/ Kilogramm)Darüber hinaus werden folgende Streichfett-Mischungen im Preis gesenkt:- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,19 Euro (Grundpreis: 8,76 Euro/ Kilogramm)- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,19 Euro (Grundpreis: 8,76 Euro/ Kilogramm)Zusätzlich regional verfügbare Produkte[1]:- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 2,65 Euro (Grundpreis: 10,60 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,79 Euro (Grundpreis: 11,16 Euro / Kilogramm)- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 2,25 Euro (Grundpreis: 9,00 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,39 Euro (Grundpreis: 9,56 Euro / Kilogramm)- Naturli Bio Organic Block, 200 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 7,95 Euro/ Kilogramm) statt vorher 1,69 Euro (Grundpreis: 8,45 Euro / Kilogramm)- Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 2,55 Euro (Grundpreis: 10,20 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,69 Euro (Grundpreis: 10,76 Euro / Kilogramm)Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).[1] Verfügbarkeit nur regional. Milbona Weidenbutter: Filialen der Lidl-Vertriebsgesellschaften Freienbrink, Großbeeren, Kremmen, Bremen, Cloppenburg, Hamburg, Hildesheim, Paderborn, Siek, Wasbek, Westerkappeln, Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock. Bio Organic Vegan Block: Freienbrink, Großbeeren, Kremmen, Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing, Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock, Bietigheim, Dettingen/Iller, Freiburg, Hüfingen, Speyer, Stuttgart, Waldenburg, Bönen, Grevenbroich, Herne, Kamp-Lintfort, Kerpen, Leverkusen, Butzbach, Erlensee, St. Ingbert, Kassel, Koblenz, Siegen, Wöllstein. Milbona Süßrahmbutter: Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing, Bietigheim, Dettingen/Iller, Freiburg, Hüfingen, Speyer, Stuttgart, Waldenburg, Bönen, Grevenbroich, Herne, Kamp-Lintfort, Kerpen, Leverkusen, Butzbach, Erlensee, St. Ingbert, Kassel, Koblenz, Siegen, Wöllstein. Ein gutes Stück Bayern: Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing. Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter www.lidl.de/filialsuche, Seite "Rund um die Filiale", eingesehen werden. Die teilnehmenden Filialen finden Sie ebenso unter www.lidl.de/butter.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5965020