METRO konnte seinen Umsatz im Q1 2024/25 in lokaler Währung um 7,1 % steigern. Zu dem Wachstum in Folge der konsequenten Umsetzung der sCore Strategie trugen alle Segmente, insbesondere das Segment Ost, und alle Vertriebskanäle bei. In lokaler Währung wuchs der Umsatz im stationären Geschäft auf 6,4 Mrd. € (+4,5 %), der Belieferungsumsatz auf 2,1 Mrd. € (+15,3...

Den vollständigen Artikel lesen ...